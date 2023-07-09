В МЧС назвали причины пожаров на дачных участках в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Новосибирске возникают пожары на частных участках из-за приготовления шашлыков. Проблему подняли в местном управлении МЧС. Такие случаи происходят чаще всего в выходные дни, когда люди отдыхают на своих дачах.
По словам спасателей, дачники часто разводят костры и готовят шашлыки, забывая присматривать за открытым огнем. Более того, они покупают некачественные газовые баллоны и не проверяют состояние электропроводки в течение нескольких лет.
Также, частые причины возникновения пожаров — это нарушение правил монтажа электрооборудования, неисправность проводки и несоблюдение правил безопасности при розжиге мангала.