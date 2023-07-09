atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Изображение материала

В МЧС назвали причины пожаров на дачных участках в Новосибирске

9 июля 2023, 12:27
Фото: 1MI
Пожары на дачных участках чаще всего происходят из-за жарки шашлыков
В Новосибирске пожары на частных участках происходят из-за жарки шашлыков и некачественных газовых баллонов, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске возникают пожары на частных участках из-за приготовления шашлыков. Проблему подняли в местном управлении МЧС. Такие случаи происходят чаще всего в выходные дни, когда люди отдыхают на своих дачах.

По словам спасателей, дачники часто разводят костры и готовят шашлыки, забывая присматривать за открытым огнем. Более того, они покупают некачественные газовые баллоны и не проверяют состояние электропроводки в течение нескольких лет.

Также, частые причины возникновения пожаров — это нарушение правил монтажа электрооборудования, неисправность проводки и несоблюдение правил безопасности при розжиге мангала.

#Пожары#МЧС#Костры#Мангал#Пожар#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля, 10:47
Копипаст и плагиат: где взяли поздравления с Днем семьи новосибирские чиновники
Вчера, 06:44
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала мужа и всех детей в День семьи
Вчера, 11:18
Опасные обручальные кольца: как символ любви, семьи и верности может лишить пальца
Вчера, 00:03
Массовая драка произошла на остановке «Октябрьский универмаг» в Новосибирске
Сегодня, 02:25
Жара из Туркмении захлестнет Новосибирск: ожидается до +37
Вчера, 04:27