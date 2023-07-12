Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
19-летняя местная няня была признана виновной в смерти двух малолетних детей из-за пожара в Новосибирске. Первомайский районный суд вынес обвинительный приговор по факту причинения смерти по неосторожности и оставлении в опасности.
Суд установил, что она получала деньги от родителя за уход и присмотр за детьми, которые родились в 2020 и 2021 годах. Однако 20 декабря 2022 года она ушла на косметические процедуры, оставив детей без присмотра на длительное время в квартире.
В результате в квартире произошло возгорание, а малолетние дети скончались от отравления продуктами горения. Суд приговорил осужденную к лишению свободы в колонии-поселении на срок 2 года и 10 дней. Однако приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.