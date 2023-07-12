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Убежавшая на маникюр няня сядет в тюрьму из-за гибели детей при пожаре в Новосибирске

12 июля 2023, 06:21
Фото: 1MI
Девушку осудили за гибель детей

В Новосибирске вынесли приговор няне, по вине которой погибли два ребенка при пожаре

Суд признал 19-летнюю няню виновной в гибели двух малолетних детей при пожаре в Новосибирске: девушка сядет на два года в колонию, подробности сообщают в прокуратуре региона.

19-летняя местная няня была признана виновной в смерти двух малолетних детей из-за пожара в Новосибирске. Первомайский районный суд вынес обвинительный приговор по факту причинения смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

Суд установил, что она получала деньги от родителя за уход и присмотр за детьми, которые родились в 2020 и 2021 годах. Однако 20 декабря 2022 года она ушла на косметические процедуры, оставив детей без присмотра на длительное время в квартире.

В результате в квартире произошло возгорание, а малолетние дети скончались от отравления продуктами горения. Суд приговорил осужденную к лишению свободы в колонии-поселении на срок 2 года и 10 дней. Однако приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

Пожар в квартире Пожар в квартире
Пожар в квартире
Фото: прокуратура НСО
Убежала на маникюр: няню будут судить за гибель 2 детей при пожаре в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Пожар#Дети#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Суд
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