Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В ночное время 19 июля в селе Верх-Иче, Куйбышевского района, МЧС поступило сообщение о возгорании. Пожарные прибыли на место, а деревянный дом уже был полностью охвачен пламенем.
Крыша и перекрытие здания полностью обрушились. Бригадам спасателей потребовалось около получаса, чтобы потушить пожар. После разбора обгоревших конструкций, были найдены два тела без признаков жизни. По информации администрации района, погибла женщина 1952 года рождения и мужчина 1952 года рождения.
Предварительно известно, что площадь пожара составила 64 квадратных метра. Причины и обстоятельства произошедшего будут выясняться следственно-оперативной группой.