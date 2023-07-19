atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Изображение материала

Опубликованы чудовищные фото с пожара в Новосибирской области, где погибли двое людей

19 июля 2023, 04:16
Фото: МЧС по НСО
Два человека погибли во время пожара
Сегодня ночью в Куйбышевском районе в селе Верх-Иче произошел пожар, в результате которого погибли два человека. В МЧС показали фото с места трагедии.

В ночное время 19 июля в селе Верх-Иче, Куйбышевского района, МЧС поступило сообщение о возгорании. Пожарные прибыли на место, а деревянный дом уже был полностью охвачен пламенем.

Крыша и перекрытие здания полностью обрушились. Бригадам спасателей потребовалось около получаса, чтобы потушить пожар. После разбора обгоревших конструкций, были найдены два тела без признаков жизни. По информации администрации района, погибла женщина 1952 года рождения и мужчина 1952 года рождения.

Предварительно известно, что площадь пожара составила 64 квадратных метра. Причины и обстоятельства произошедшего будут выясняться следственно-оперативной группой.

Пожар в НСОПожар в НСО
Пожар в НСОПожар в НСО
Пожар в НСОПожар в НСО
Пожар в НСО
Фото: ГУ МЧС по НСО
Читайте также:
В Новосибирской области два человека погибли во время ночного пожара в Верх-Иче
Читайте также:
Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут детиВ Новосибирской области боец СВО спас женщину с ребенком на пожареВ Новосибирской области 64-летний мужчина погиб при пожаре в доме — он сжигал мусор
#Пожар#Новосибирская область#Происшествия#Общество#18+#Погиб#Гибель#МЧС#Огонь#Эмилия Губарева
Подпишитесь
В Новосибирске назвали детский лагерь, куда привезут малолетних хулиганов
17 июля, 04:12
В Новосибирске фестиваль цветов на Ленина завершится на выходных
Сегодня, 05:45
В Новосибирске комбат «Веги» Панферов назвал возможное местоположение Суровикина
Вчера, 08:01
Совет Отцов «дает добро» на рок-фестиваль «Ветер Сибири» 2023 в Новосибирске
Вчера, 07:34
Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:35
Живет в антисанитарии: в Новосибирске 14-летняя школьница родила дочь от уголовника
Сегодня, 02:35