Крыша и перекрытие здания полностью обрушились. Бригадам спасателей потребовалось около получаса, чтобы потушить пожар. После разбора обгоревших конструкций, были найдены два тела без признаков жизни. По информации администрации района, погибла женщина 1952 года рождения и мужчина 1952 года рождения.