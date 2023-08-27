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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 07:08

Пиротехника загорелась

Склад с пиротехникой вспыхнул в Новосибирске — что известно

27 августа 2023, 06:39
Фото: 1MI
Пиротехника загорелась

В Новосибирске загорелся склад с пиротехникой в Дзержинском районе

В Новосибирске по неизвестным причинам загорелся контейнер, в котором находилась пиротехника. Об этом сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Инцидент произошел в 13:04 в Дзержинском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на улице Королева, 40 загорелся металлический контейнер с пиротехникой.

«Существовала угроза перехода пожара на соседнее здание пустого склада», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, огонь перекинулся и на мусор под электроподстанцией. В течение 15 минут сотрудники МЧС локализовали возгорание, предотвратив распространение огня.

«Через 4 минуты после локализации (в 13:33) открытое горение ликвидировано. По предварительным данным в результате пожара огнем поврежден металлический контейнер на площади 45 кв.м и мусор под эл.подстанцией на площади 10 кв. м.»

По уточненной информации, также есть один пострадавший, его с ожогами осматривают медики. Причины возгорания установят специалисты.

Фото: ГУ МЧС по НСО
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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Огонь#Эмилия Губарева
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