Склад с пиротехникой вспыхнул в Новосибирске — что известно

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Инцидент произошел в 13:04 в Дзержинском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на улице Королева, 40 загорелся металлический контейнер с пиротехникой.
«Существовала угроза перехода пожара на соседнее здание пустого склада», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, огонь перекинулся и на мусор под электроподстанцией. В течение 15 минут сотрудники МЧС локализовали возгорание, предотвратив распространение огня.
«Через 4 минуты после локализации (в 13:33) открытое горение ликвидировано. По предварительным данным в результате пожара огнем поврежден металлический контейнер на площади 45 кв.м и мусор под эл.подстанцией на площади 10 кв. м.»
По уточненной информации, также есть один пострадавший, его с ожогами осматривают медики. Причины возгорания установят специалисты.