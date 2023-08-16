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Машина неожиданно загорелась

Минивэн вспыхнул на Гусинобродском шоссе в Новосибирске — ВИДЕО

16 августа 2023, 06:34
Фото: 1MI
Машина неожиданно загорелась

В Новосибирске сгорел минивэн на Гусинобродском шоссе

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелся минивэн Toyota Town Ace, подробности происшествия раскрыли в ГУ МЧС по НСО.

Сегодня, 16 августа, в Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошел пожар, в результате которого загорелся автомобиль. Минивэн был полностью охвачен огнем.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС Новосибирской области, которые приступили к тушению пожара. Горел автомобиль марки Toyota Town Ace. Хозяева автомобиля не пострадали.

В 10:26 открытое горение было успешно потушено. Сейчас дознаватели займутся установлением причин возгорания.

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#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Пожар#Видео#Эмилия Губарева
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