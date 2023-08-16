Минивэн вспыхнул на Гусинобродском шоссе в Новосибирске — ВИДЕО

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Published Сегодня, 06:34
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Сегодня, 16 августа, в Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошел пожар, в результате которого загорелся автомобиль. Минивэн был полностью охвачен огнем.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС Новосибирской области, которые приступили к тушению пожара. Горел автомобиль марки Toyota Town Ace. Хозяева автомобиля не пострадали.
В 10:26 открытое горение было успешно потушено. Сейчас дознаватели займутся установлением причин возгорания.