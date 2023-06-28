atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:44

Published Сегодня, 01:44

Modified Сегодня, 01:47

Updated Сегодня, 01:47

Изображение материала

Аптека вспыхнула на Бориса Богаткова в Новосибирске — фото, все подробности

28 июня 2023, 01:44
Фото: 1MI
Аптека неожиданно загорелась

В Новосибирске загорелась аптека на Бориса Богаткова

В районе Новосибирска рано утром загорелась аптека, об этом стало известно из ВК-группы «АСТ-54».

На улице Бориса Богаткова возник пожар в одном из филиалов сети аптек «Фармакопейка». Инцидент произошел около 7 утра 28 июня 2023.

Известно, что помещение понесло значительные повреждения, но нет информации о пострадавших.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, в аптеке горело складское помещение, стеллажи с медикаментами.

Общая площадь горения 6 квадратов. Огонь ликвидировали оперативно. На месте работали 11 человек и 4 ед. спецтехники.

Массовая эвакуация в Новосибирске — пожар в бизнес-центре напротив цирка
Узнать подробнее
Читайте также:
Названы подробности гибели 12-летнего ребенка при пожаре в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Пожар#Аптека#МЧС России#Город#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
Мощный град обрушился на Чановский район Новосибирской области
Вчера, 16:15
Град размером с яйцо обрушился на несчастный Омск. Дойдет ли беда до Новосибирска?
Вчера, 09:29
«Схватил костыль и ударил» — кто избил ветерана ВОВ, назвали в пансионате «Рэмели»
Вчера, 06:35
Новосибирцы завалили соцсети фотографиями вымеобразных облаков
Сегодня, 01:17
Скандал в соцсетях: новосибирцы раскритиковали новые имена белых медвежат в зоопарке
Вчера, 01:55
Милота зашкаливает! Пара манулов выгуляла пять котят в Новосибирском зоопарке
Вчера, 11:25