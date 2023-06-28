Аптека вспыхнула на Бориса Богаткова в Новосибирске — фото, все подробности

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На улице Бориса Богаткова возник пожар в одном из филиалов сети аптек «Фармакопейка». Инцидент произошел около 7 утра 28 июня 2023.
Известно, что помещение понесло значительные повреждения, но нет информации о пострадавших.
Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, в аптеке горело складское помещение, стеллажи с медикаментами.
Общая площадь горения 6 квадратов. Огонь ликвидировали оперативно. На месте работали 11 человек и 4 ед. спецтехники.