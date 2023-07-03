Троллейбус с пассажирами вспыхнул посреди улицы Восход в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
Утром 3 июля в Новосибирске произошел пожар в троллейбусе №8, который находился на улице Восход, об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В результате возгорания транспортное средство задымилось и загорелось. Информацию о происшествии подтвердили представители местного МЧС.
Площадь пожара составила один квадратный метр. Перед прибытием пожарных 25 пассажиров самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет, сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС были вызваны в 8:26, и уже в 8:46 они полностью потушили пожар. Для ликвидации огня было привлечено 3 единицы техники и 12 спасателей.