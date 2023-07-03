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Троллейбус с пассажирами вспыхнул посреди улицы Восход в Новосибирске

3 июля 2023, 04:47
Фото: 1MI
пострадавших нет
В Новосибирске загорелся троллейбус №8 на улице Восход; 25 человек успели самостоятельно покинуть транспортное средство, мы узнали подробности.

Утром 3 июля в Новосибирске произошел пожар в троллейбусе №8, который находился на улице Восход, об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В результате возгорания транспортное средство задымилось и загорелось. Информацию о происшествии подтвердили представители местного МЧС.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Перед прибытием пожарных 25 пассажиров самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет, сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС были вызваны в 8:26, и уже в 8:46 они полностью потушили пожар. Для ликвидации огня было привлечено 3 единицы техники и 12 спасателей.

Горит троллейбусГорит троллейбус
Горит троллейбус
Фото: АСТ-54/ВК
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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Новосибирск#Пожар#Троллейбус#МЧС
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