Троллейбус с пассажирами вспыхнул посреди улицы Восход в Новосибирске

Утром 3 июля в Новосибирске произошел пожар в троллейбусе №8, который находился на улице Восход, об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В результате возгорания транспортное средство задымилось и загорелось. Информацию о происшествии подтвердили представители местного МЧС.