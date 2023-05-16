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Published Сегодня, 03:37
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Корпуса 20 троллейбусов с автономным ходом собраны на заводе в Беларуси и в ближайшее время должны прибыть на предприятие в Уфе, где машины будут окончательно доукомплектованы. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии 16 мая сообщил глава городского департамента транспорта Константин Васильев.
Мэр Анатолий Локоть дал поручение направить новосибирских специалистов в Уфу, чтобы максимально ускорить процесс сборки. «Крайне важно для нас, чтобы ко Дню города первая партия поступила в Новосибирск. Такую задачу ставлю», - заявил глава муниципалитета.
Предполагается, что до конца 2023 года Новосибирск получит 120 новых троллейбусов. Общая стоимость контракта составляет около 5 млрд рублей.