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В Новосибирск ко Дню города привезут 20 новых троллейбусов

16 мая 2023, 03:37
Фото: 1MI
До конца 2023 года Новосибирск получит 120 новых троллейбусов

Мэр Новосибирска поручил ко Дню города доставить 20 новых троллейбусов

Новые троллейбусы с автономным ходом должны быть доставлены в Новосибирск до конца июня. Их корпуса уже собраны на заводе в Беларуси

Корпуса 20 троллейбусов с автономным ходом собраны на заводе в Беларуси и в ближайшее время должны прибыть на предприятие в Уфе, где машины будут окончательно доукомплектованы. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии 16 мая сообщил глава городского департамента транспорта Константин Васильев.

Мэр Анатолий Локоть дал поручение направить новосибирских специалистов в Уфу, чтобы максимально ускорить процесс сборки. «Крайне важно для нас, чтобы ко Дню города первая партия поступила в Новосибирск. Такую задачу ставлю», - заявил глава муниципалитета.

Предполагается, что до конца 2023 года Новосибирск получит 120 новых троллейбусов. Общая стоимость контракта составляет около 5 млрд рублей.

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#Троллейбус#Поставка#День города#Транспорт#Новосибирск
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