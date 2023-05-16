Корпуса 20 троллейбусов с автономным ходом собраны на заводе в Беларуси и в ближайшее время должны прибыть на предприятие в Уфе, где машины будут окончательно доукомплектованы. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии 16 мая сообщил глава городского департамента транспорта Константин Васильев.