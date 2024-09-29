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2024
Поставщиков ножных протезов ищут в Новосибирске — сколько готовы заплатить
Фонд пенсионного и соцстрахования объявил электронный аукцион на поставку десятков протезов различной конфигурации, следует из материалов сайта госзакупок.
29 сентября, 08:09
Более 54 миллионов потратит «Новосибирскэнергосбыт» на покупку китайских электрокаров
27 июля, 05:48
2023
Топлива становится все меньше: еще одна новосибирская АЗС объявила о нехватке бензина
В Новосибирске продолжается дефицит бензина АИ-95, который уже длится 9 дней, а накануне сеть «Прайм» ограничила его продажу.
18 октября 2023, 01:16
В Новосибирск ко Дню города привезут 20 новых троллейбусов
16 мая 2023, 03:37
В Новосибирске получили только 5 новых троллейбусов из 9
13 января 2023, 04:41
2022
Новосибирск получил 44 машины скорой медицинской помощи
Пресс-служба Новосибирской областной администрации рассказала об обновлении автопарка медицинских учреждений региона.
16 декабря 2022, 09:57

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