Мэр, ссылаясь на представителя муниципалитета на заводе, завил, что сейчас новые машины "уже в пути" и в следующий понедельник уже будут переданы в муниципальное предприятия "Горэлектротранспорт". После непродолжительной подготовки все троллейбусы выйдут на линию маршрута № 36.