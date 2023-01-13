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В Новосибирске получили только 5 новых троллейбусов из 9

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI
Новые машины будут работать на маршруте № 36

В Новосибирке задерживается поставка новых троллейбусов

Производитель задерживает поставки новых троллейбусов, однако в мэрии говорят, что скоро все девять машин выйдут на линию, как и было запланировано

Новосибирские транспортники пока получили только пять новых троллейбусов. Ранее в мэрии говорили, что городской парк до Нового года пополнится девятью новыми машинами. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 13 января, задержка в поставке произошла по вине завода-производителя.

Мэр, ссылаясь на представителя муниципалитета на заводе, завил, что сейчас новые машины "уже в пути" и в следующий понедельник уже будут переданы в муниципальное предприятия "Горэлектротранспорт". После непродолжительной подготовки все троллейбусы выйдут на линию маршрута № 36.

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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбусы#Поставка#Задержка
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