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Более половины новосибирцев хотят вернуть трамваи на мост через Обь

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI
Новосибирцы хотят развития трамвайного движения в городе

Жители Новосибирска просят восстановить трамвайное движение по Октябрьскому мосту

В Новосибирске завершился опрос горожан о возможных направлениях развития трамвайного движения. Люди совершено не удовлетворены текущим положением дел и настаивают на масштабной модернизации путей и подвижного состава

На портале "Госуслуги" завершен опрос жителей Новосибирска о необходимости развития трамвайной сети в городе. В нем приняли участие более 2 тысяч человек, из которых 18% ездят на трамваях ежедневно, несколько раз в неделю услугами городского рельсового транспорта пользуются около 20% новосибирцев, часть опрошенных заходят в трамвайный вагон только несколько раз в году, а более 16% из тех, кто принял участие в опросе, не пользуются трамваем вовсе.

Вполне возможно, что причина отказа от поездок на трамвае кроется в скудной маршрутной сети. Почти 40% опрошенных указали на то, что в Новосибирске необходимо строить новые пути. За первоочередную необходимость капитального ремонта и благоустройства существующих путей проголосовали 29% участников опроса. Более 26% новосибирцев высказались на скорейшее обновление парка вагонов.

Но самое главное, чего не хватает новосибирскому трамваю  - рельсового сообщения между правым и левым берегом Оби. На это указали 52% участников опроса. Кстати, такое-же количество людей "совершенно не удовлетворены" текущим техническим состоянием трамвайных путей.

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Последний раз планы развития трамвайного движения власти Новосибирска озвучивали в августе 2022 года. Предполагается, что в 2023 будут построены пути от кольца на улице Волочаевской до главного автовокзала на Гусинобродском шоссе, соответственно, туда будет продлено движение маршрута № 13. Кроме того, по словам главы профильного департамента мэрии Константина Васильева, ввод в эксплуатацию Центрального моста через Обь позволит запустить трамвайную эстакаду на улице Широкой в Ленинском районе, что ускорит движение маршрутов №2 и №8, связывающих центр левобережья с микрорайоном "Чистая слобода".

В 2022 году за счет бюджета было модернизировано пять вагонов. На 2023 в областном бюджете заложено 110 млн рублей на капитальный ремонт еще 10 трамваев силами совместного российско-белорусского предприятия "БКМ-Сибирь". А в 2024 за счет муниципального бюджета начнется реконструкция трамвайных путей на улице Мира в Кировском районе

Что касается планов строительства линий скоростного трамвая до микрорайона Родники и Южно-Чемского жилмассива, то они остаются в весьма отдаленной перспективе и пока не имеют под собой никакой конкретики.

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