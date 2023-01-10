На портале "Госуслуги" завершен опрос жителей Новосибирска о необходимости развития трамвайной сети в городе. В нем приняли участие более 2 тысяч человек, из которых 18% ездят на трамваях ежедневно, несколько раз в неделю услугами городского рельсового транспорта пользуются около 20% новосибирцев, часть опрошенных заходят в трамвайный вагон только несколько раз в году, а более 16% из тех, кто принял участие в опросе, не пользуются трамваем вовсе.