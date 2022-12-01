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В Новосибирске число пострадавших в ДТП с трамваями увеличилось до 17 человек

Сегодня, 13:51
Фото: Вк-сообщество "АСТ-54"
В результате столкновения двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 17 человек

"В ДТП пострадали 17 человек. Из них госпитализированы трое. Все находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести", - сообщили НГС в региональном Минздраве

Авария произошла накануне вечером. Первый трамвай следовал по маршруту № 8 по улице Сибиряков-Гвардейцев, второй двигался по маршруту № 15 в попутном направлении.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших, в том числе о двух госпитализированных. Медики оценивали их состояние как стабильное среднетяжелое.

До этого новосибирский мэр Анатолий Локоть назвал причину ЧП. По его словам, машинист одного из трамваев потерял управление.

 

В Новосибирске назвали причину столкновения двух трамваев
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#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#Трамваи#ДТП#Пострадавшие
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