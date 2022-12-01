В Новосибирске число пострадавших в ДТП с трамваями увеличилось до 17 человек

"В ДТП пострадали 17 человек. Из них госпитализированы трое. Все находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести", - сообщили НГС в региональном Минздраве
Авария произошла накануне вечером. Первый трамвай следовал по маршруту № 8 по улице Сибиряков-Гвардейцев, второй двигался по маршруту № 15 в попутном направлении.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших, в том числе о двух госпитализированных. Медики оценивали их состояние как стабильное среднетяжелое.
До этого новосибирский мэр Анатолий Локоть назвал причину ЧП. По его словам, машинист одного из трамваев потерял управление.