Непосредственного перед столкновением трамвай, врезавший в другой вагон, стоявший на светофоре, "двигался без управления". Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 1 декабря. Вина ли это вагоновожатого, либо причиной послужил отказ техники, предстоит выяснить специальной комиссии, сформированной в МКП "Горэлектротранспорт".
Между тем, сообщил глава муниципалитета, в мэрии не рассматривают варианты ограждения трамвайных линий, чтобы обособить их от потока автомобильного движения и сделать более безопасными.
Авария произошла вечером 30 ноября в Кировском районе Новосибирска. Два трамвая жестко столкнулись, пострадали 15 человек.
Предположительно, у одного из трамваев отказали тормоза после другого ДТП с легковой машиной. Затормозить трамвай смог только врезавшись в другой вагон. Он ехал со скоростью 80 км/час.