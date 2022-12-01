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В Новосибирске назвали причину столкновения двух трамваев

Сегодня, 04:17
Фото: аст-54
Вагоны получили серьезные повреждения

Причиной ДТП с трамваями в Новосибирске стало отсутствие управления одним из них

Непосредственной причиной столкновения двух трамваев стало отсутствие управления в одном из вагонов. Почему трамвай двигался без контроля, предстоит выяснить в ходе служебной проверки

Непосредственного перед столкновением трамвай, врезавший в другой вагон, стоявший на светофоре, "двигался без управления". Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 1 декабря. Вина ли это вагоновожатого, либо причиной послужил отказ техники, предстоит выяснить специальной комиссии, сформированной в МКП "Горэлектротранспорт".

Между тем, сообщил глава муниципалитета, в мэрии не рассматривают варианты ограждения трамвайных линий, чтобы обособить их от потока автомобильного движения и сделать более безопасными.

Авария произошла вечером 30 ноября в Кировском районе Новосибирска. Два трамвая жестко столкнулись, пострадали 15 человек.

Предположительно, у одного из трамваев отказали тормоза после другого ДТП с легковой машиной. Затормозить трамвай смог только врезавшись в другой вагон. Он ехал со скоростью 80 км/час.

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