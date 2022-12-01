Непосредственного перед столкновением трамвай, врезавший в другой вагон, стоявший на светофоре, "двигался без управления". Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 1 декабря. Вина ли это вагоновожатого, либо причиной послужил отказ техники, предстоит выяснить специальной комиссии, сформированной в МКП "Горэлектротранспорт".