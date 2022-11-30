Очевидцы рассказали подробности столкновения двух трамваев

«Там они с горы катятся, колёса железные и рельсы тоже, вот и скатываются. Один раз (трамвай. -Прим.ред.) прям на остановку приезжал, собрал два автобуса, уже не первый раз там такое чудо», — рассказал о перекрестке Владимир