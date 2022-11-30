Очевидцы рассказали подробности столкновения двух трамваев

«Звук было слышно при закрытых пластиковых окнах метров со 100. Первого метров 20 протащило, судя по осколкам. Надеюсь, все живы, реанимашки быстро уехали», — вспоминает Александр.
«Удар был настолько жестокий, что мы за метров 200 его услышали, дай бог здоровья пострадавшим», — подтверждает его слова Андрей.
«Поручни оторвались, попадали на людей. Сзади пол провалился. Очень сильный удар был, страшно», — описывает произошедшее Александра.
Многие новосибирцы также размышляют о причинах столкновения.
«Там они с горы катятся, колёса железные и рельсы тоже, вот и скатываются. Один раз (трамвай. -Прим.ред.) прям на остановку приезжал, собрал два автобуса, уже не первый раз там такое чудо», — рассказал о перекрестке Владимир
«Отказали тормоза у второго трамвая», — Елена предполагает, что причиной аварии стала неисправность оборудования.
«Мало ли, может человеку за рулём плохо стало», — выдвигает свою версию Ирина.
Но не все комментаторы находились в подавленном настроении. Некоторые отнеслись к трагедии с юмором и иронизировали над произошедшим.
«Полюбас водила трамвая в телефон втыкал», — съязвил Андрей.
«Обогнать хотел?» — иронизирует Александр.
По последним данным в аварии пострадали 15 новосибирцев.