atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Число пострадавших из-за столкновения двух трамваев увеличилось до 15 человек

Сегодня, 15:13
Фото: Александр Шахаев в комментариях к посту в VK сообществе "АСТ-54"
Столкновение двух трамваев
Пресс служба ГУ МВД рассказала подробности о столкновении двух трамваев.

Авария произошла на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе дома 40 в восьмом часу вечера. Оба трамвая двигались по ул. Сибиряков-Гвардейцев со стороны пл. Маркса в сторону ул. Мира.

В ближайшую больницу доставили 11 человек, согласно предварительной информации,  пострадавших в ДТП было 15 человек. 

На месте аварии работают муниципальная аварийная служба и МЧС России. Они деблокировали водителя трамвая и при помощи шита эвакуировали пострадавшего из салона. 

Ранее Atas.info публиковал видеозапись с места пришествия.

Читайте также:
В Новосибирске возникла пробка из-за массового ДТП на Димитровском мостуНесколько ДТП спровоцировали пробки в Новосибирске утром 30 ноября
#Новосибирск#Трамвай#БТП#Пострадавшие
Подпишитесь
Работа в Донбассе: ТОП-5 самых дорогих вакансий в ДНР и ЛНР
Вчера, 10:05
Жители Новосибирска назвали самый холодный вид транспорта
Сегодня, 02:18
Рестораны и Музей смерти – чем привлекают в "Новогоднюю столицу России" Новосибирск
Сегодня, 03:42
В Новосибирской области от голода погибли 200 коров – прокуратура возбудила дело
Сегодня, 04:31
Суд отстранил от должности внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" Курочку
Сегодня, 02:48
Лужами покрылись тротуары в центре Новосибирска в мороз - 28 °C
Сегодня, 06:17