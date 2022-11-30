Число пострадавших из-за столкновения двух трамваев увеличилось до 15 человек

Авария произошла на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе дома 40 в восьмом часу вечера. Оба трамвая двигались по ул. Сибиряков-Гвардейцев со стороны пл. Маркса в сторону ул. Мира.
В ближайшую больницу доставили 11 человек, согласно предварительной информации, пострадавших в ДТП было 15 человек.
На месте аварии работают муниципальная аварийная служба и МЧС России. Они деблокировали водителя трамвая и при помощи шита эвакуировали пострадавшего из салона.
Ранее Atas.info публиковал видеозапись с места пришествия.