Прокуратура подключилась к происшествию с трамваями, где пострадали 15 новосибирцев

Авария произошла вечером 30 ноября в Кировском районе. На улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два трамвая с пассажирами.
Установлено, что повреждения получили трамваи 8-го и 15-го маршрутов. Пострадало – 15 человек. Характер травм уточняется.
Предварительно известно, что причиной аварии стало то, что один трамвай врезался в другой. Очевидцы заявляли, как у одного общественного транспорта отказали тормоза, а перед этим он попал в еще одну аварию, столкнувшись с легковым автомобилем.
Напомним, что при столкновении в салоне от удара оторвало поручни. Пострадавших госпитализировали в больницу.