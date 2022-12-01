atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Прокуратура подключилась к происшествию с трамваями, где пострадали 15 новосибирцев

Сегодня, 01:23
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Последствия аварии

В Новосибирске прокуратура проверит ДТП с двумя трамваями, где пострадали 15 человек

Прокурорская проверка началась после серьезного ДТП с двумя трамваями, в котором пострадало около 15 человек, подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 30 ноября в Кировском районе. На улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два трамвая с пассажирами.

Очевидцы рассказали подробности столкновения двух трамваев
Узнать подробнее

Установлено, что повреждения получили трамваи 8-го и 15-го маршрутов. Пострадало – 15 человек. Характер травм уточняется.

Предварительно известно, что причиной аварии стало то, что один трамвай врезался в другой. Очевидцы заявляли, как у одного общественного транспорта отказали тормоза, а перед этим он попал в еще одну аварию, столкнувшись с легковым автомобилем.

Напомним, что при столкновении в салоне от удара оторвало поручни. Пострадавших госпитализировали в больницу. 

Число пострадавших из-за столкновения двух трамваев увеличилось до 15 человек
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Прокуратура#Происшествия#Транспорт#ДТП
Подпишитесь
Работа в Донбассе: ТОП-5 самых дорогих вакансий в ДНР и ЛНР
29 ноября 10:05
Жители Новосибирска назвали самый холодный вид транспорта
30 ноября 02:18
Рестораны и Музей смерти – чем привлекают в "Новогоднюю столицу России" Новосибирск
30 ноября 03:42
В Новосибирской области от голода погибли 200 коров – прокуратура возбудила дело
30 ноября 04:31
Суд отстранил от должности внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" Курочку
30 ноября 02:48
Лужами покрылись тротуары в центре Новосибирска в мороз - 28 °C
30 ноября 06:17