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Posted 29 сентября, 08:09

Published 29 сентября, 08:09

Modified 29 сентября, 08:12

Updated 29 сентября, 08:12

Каждый протез должен быть изготовлен с учетом индивидуальных особенностей инвалида

Поставщиков ножных протезов ищут в Новосибирске — сколько готовы заплатить

29 сентября 2024, 08:09
Фото: freepik.com
Каждый протез должен быть изготовлен с учетом индивидуальных особенностей инвалида
Фонд пенсионного и соцстрахования объявил электронный аукцион на поставку десятков протезов различной конфигурации, следует из материалов сайта госзакупок.

Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования нуждается в поставке 24 протезов бедра, голени и стопы. Согласно конкурсной документации, средства реабилитации должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам и не быть ранее в использовании.

Победитель конкурса должен будет выполнить свои обязательства до 10 декабря 2024 года.
Начальная цена контракта 20 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что Новосибирский краеведческий музей объявил конкурс на подготовку документации проекта реставрации наружных стен исторического здания.

В Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»
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