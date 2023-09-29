Боец, потерявший обе ноги на СВО, получил первый протез

В Министерстве труда и социального развития Егору Потребичу пообещали сделать современные протезы. Когда весной 2023 года Атас.Инфо брал интервью у Егора Потребича, он еще сидел в коляске. И вот, в сентябре ему пришел первый протез, который он успешно осваивает, на очереди второй. Сейчас Егор Потребич учится ходить заново. В планах получение новой специальности и поиск работы.