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Published Сегодня, 14:29

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Updated Сегодня, 14:32

Егор Потребич проходит реабилитацию и учится ходить на новом протезе.

Боец, потерявший обе ноги на СВО, получил первый протез

29 сентября 2023, 14:29
Фото: atas.info
Егор Потребич проходит реабилитацию и учится ходить на новом протезе.
Егор Потребич воевал в ДНР с 2017 года, находился на боевых позициях в Горловке. Ноги потерял в бою перед самым началом СВО, ему удалось выбраться с поля боя, товарищи помогли доставить Егора в госпиталь, где ему сделали ампутацию нежизнеспособных тканей ног.

После ранения, которое Егор Потребич получил под Горловкой, он потерял ноги. О том, как это произошло, Атас.Инфо писал ранее. Доброволец прошел трудный путь по возвращению с передовой, остановился временно в Новосибирске, где друзья ему помогли с временным жильем.

В Министерстве труда и социального развития Егору Потребичу пообещали сделать современные протезы. Когда весной 2023 года Атас.Инфо брал интервью у Егора Потребича, он еще сидел в коляске. И вот, в сентябре ему пришел первый протез, который он успешно осваивает, на очереди второй. Сейчас Егор Потребич учится ходить заново. В планах получение новой специальности и поиск работы.

В Новосибирске бойцу, потерявшему ноги на Донбассе, сделают современные протезы
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Егор Потребич проходит реабилитацию и учится ходить на новом протезе.
Видео: atas.info

Эти протезы Егор ждал с весны, на данный момент готов первый протез. На видео видно, что на протезе можно ходить без поддержки.

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#Общество#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Ольга Храмушкина
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