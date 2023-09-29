Боец, потерявший обе ноги на СВО, получил первый протез

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
После ранения, которое Егор Потребич получил под Горловкой, он потерял ноги. О том, как это произошло, Атас.Инфо писал ранее. Доброволец прошел трудный путь по возвращению с передовой, остановился временно в Новосибирске, где друзья ему помогли с временным жильем.
В Министерстве труда и социального развития Егору Потребичу пообещали сделать современные протезы. Когда весной 2023 года Атас.Инфо брал интервью у Егора Потребича, он еще сидел в коляске. И вот, в сентябре ему пришел первый протез, который он успешно осваивает, на очереди второй. Сейчас Егор Потребич учится ходить заново. В планах получение новой специальности и поиск работы.
Эти протезы Егор ждал с весны, на данный момент готов первый протез. На видео видно, что на протезе можно ходить без поддержки.