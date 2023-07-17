— На протезы очередь у меня осенью подойдет в Новосибирской области, — рассказывает Егор, — а сейчас я уехал в Приморский край, откуда я родом. И здесь мне оформили выплату по ранению, а у меня же с документами сложности, так как я ранение получил незадолго до начала СВО, нужно было доказывать, что я находился в районе спецоперации.