Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Егор Потребич уехал на Донбасс перед началом СВО, встал в ряды ополченцев, тогда же получил ранение, которое лишило его обеих ног. О том, как все произошло, Егор подробно рассказывал в апреле этого года. Тогда он жил в Новосибирске, друзья из Союза ветеранов боевых действий «Доброволец» помогали ему сделать необходимые документы для получения протезов.
— На протезы очередь у меня осенью подойдет в Новосибирской области, — рассказывает Егор, — а сейчас я уехал в Приморский край, откуда я родом. И здесь мне оформили выплату по ранению, а у меня же с документами сложности, так как я ранение получил незадолго до начала СВО, нужно было доказывать, что я находился в районе спецоперации.
Я написал письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, заместитель главы администрации Находкинского городского округа Яна Кудинова отвезла это письмо и в дальнейшем помогла с оформлением документов. Мне для этой выплаты тоже было довольно сложно документы собрать, но губернатор дал распоряжение выплату оформить из резервного фонда. Своих не бросил, выплатил по ранению.
Хочу отдельно выразить благодарность семье Гладких и Красюкову Евгению Александровичу. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне оформить документы на получение выплаты, особенно Кудинову Яну Викторовну. «Я приморцев не бросаю!» — у нас по городу висят такие банеры с губернатором, так вот, я подтверждаю, что это так.
В Новосибирске за меня поднялась целая группа поддержки, и мэр, и губернатор — все поддержали в том, чтобы получить протезы. Начальник управления организационно-кадровой работы Эдуард Юрищев очень внимательно отнесся к моей ситуации, помог с оформлением документов на протезы. Теперь осенью жду, когда подойдет моя очередь.
О том, как оказался в зоне спецоперации и получил ранение, Егор Потребич рассказал корреспонденту Атас.Инфо.