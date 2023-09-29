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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Новосибирцы полюбили минимаркеты

В Новосибирске стали пользоваться популярностью дискаунтеры и минимаркеты

29 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Новосибирцы полюбили минимаркеты
Жители Новосибирска стали чаще совершать покупки в дискаунтерах и магазинах формата «у дома». По их подсчетам, там они значительно экономят деньги.

Как рассказала глава направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ Мария Гаранина BFM-Новосибирск, закупаются в подобных магазинах люди разных профессий и уровня дохода. Они хотят рационально расходовать свои средства.

По словам Гариной, 89% покупателей выбирают товар, смотря на его цену. А 75% обращают внимание на акционные продукты.

С июня 2022 по июнь 2023 года новосибирцы на 28,3% совершили покупок в дискаунтерах. Количество таких магазинов растет.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Цены#Магазины
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