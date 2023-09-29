В Новосибирске стали пользоваться популярностью дискаунтеры и минимаркеты

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Как рассказала глава направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ Мария Гаранина BFM-Новосибирск, закупаются в подобных магазинах люди разных профессий и уровня дохода. Они хотят рационально расходовать свои средства.
По словам Гариной, 89% покупателей выбирают товар, смотря на его цену. А 75% обращают внимание на акционные продукты.
С июня 2022 по июнь 2023 года новосибирцы на 28,3% совершили покупок в дискаунтерах. Количество таких магазинов растет.