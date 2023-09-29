В Новосибирске стали пользоваться популярностью дискаунтеры и минимаркеты

Как рассказала глава направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ Мария Гаранина BFM-Новосибирск, закупаются в подобных магазинах люди разных профессий и уровня дохода. Они хотят рационально расходовать свои средства.