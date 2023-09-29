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Новосибирская область отправила помощь в зону СВО.

Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО

29 сентября 2023, 09:25
Фото: nso.ru
Новосибирская область отправила помощь в зону СВО.
Беспилотные летательные аппараты, антидроновые ружья, тепловизоры, другое оборудование, необходимое для выполнения боевых задач в зоне СВО, сегодня передали для оснащения войсковых подразделений 41-й армии.

Эта партия стала одной из самых финансовоёмких, которые Новосибирская область формировала для помощи своим бойцам в последнее время. На приобретение техники было направлено около 32 млн рублей.

Губернатор Андрей Травников обсудил с бойцами характеристики, направляемой в зону СВО техники, и отметил: первый приоритет при формировании подобных партий — то, что помогает сохранить жизни бойцов и повысить эффективность их работы.

Летательные аппараты, тепловизоры, антидроновые ружья - новый пакет помощи военным в зоне СВО.Летательные аппараты, тепловизоры, антидроновые ружья - новый пакет помощи военным в зоне СВО.
Летательные аппараты, тепловизоры, антидроновые ружья - новый пакет помощи военным в зоне СВО.
Фото: nso.ru

«Наименования эти сегодня известны — это беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, антидроновые ружья. В рамках этого приоритета мы формируем такие партии. И сегодня здесь как раз такие позиции, которые в первую очередь необходимы 41-й армии, частям, которые входят в её состав. Частям, которые дислоцировались или формировались на территории нашего региона. У нас на сопровождении много воинских формирований, стараемся помочь каждому. Это важно, что при нашей помощи земляки будут приближать победу», — подчеркнул Андрей Травников.

Представитель 41-й армии от лица командования, от лица начальника службы беспилотной авиации выразил благодарность за помощь: «Те образцы техники, которые предоставили нам — жизненно необходимы в зоне проведения СВО. Военная операция внесла коррективы в тактику ведения боевых действий и беспилотники стали неотъемлемой их частью. Помощь внесёт существенный вклад в выполнение боевых задач, приблизит нашу победу и спасёт не одну человеческую жизнь».

Добавим, что в Новосибирской области идёт постоянный сбор гуманитарной помощи, закупка техники, оборудования для отправки в зону проведения СВО. Бойцам помогают как региональные власти, так и бизнес, общественные организации, простые жители Новосибирской области. Так, было организовано оснащение штабов подшефных воинских подразделений в зоне СВО: направлены уникальные пневмокаркасные палатки новосибирского производителя вместе с генераторами и энергооборудованием, был оперативно собран необходимый перечень оборудования для оснащения данных палаток. В регионе развернуто мощное волонтёрское движение.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#СВО
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