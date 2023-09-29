Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО

«Наименования эти сегодня известны — это беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, антидроновые ружья. В рамках этого приоритета мы формируем такие партии. И сегодня здесь как раз такие позиции, которые в первую очередь необходимы 41-й армии, частям, которые входят в её состав. Частям, которые дислоцировались или формировались на территории нашего региона. У нас на сопровождении много воинских формирований, стараемся помочь каждому. Это важно, что при нашей помощи земляки будут приближать победу», — подчеркнул Андрей Травников.