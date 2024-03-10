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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Девушке подарили протез

Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска

10 марта 2024, 13:27
Фото: скриншот трансляции
Девушке подарили протез
Стримеры Зубарев и Лорд подарили на 8 Марта бионический протез руки жительнице Новосибирска.

Двое известных стримеров, Александр Зубарев и Лорд Трепутин, решили сделать особенный подарок жительнице Новосибирска. Виктории Красавиной, которая родилась без одной руки, они вручили бионический протез на 8 Марта.

Виктория всегда мечтала иметь протез и даже начала вести свой блог, чтобы накопить на эту покупку. Об ее желании стримеры узнали от ее молодого человека, который поделился с ними информацией о мечте своей возлюбленной. И так случилось, что они помогли ей воплотить эту мечту в реальность.

На одном из своих стримов Лорд объявил: «Мы знаем, что тебе нужен протез. И мы уже оплатили его для тебя. Просто отправь свои размеры, и тебе его сделают».

Виктория была приятно удивлена такому неожиданному подарку. Александр Зубарев поздравил Викторию и сказал: «Ты потрясающая! У тебя огненная улыбка, горящие глаза. Ты — полноценный человек. С 8 Марта тебя, ты потрясающий человек».

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#Общество#Новосибирск#Блогер#Эмилия Губарева#8 Марта#Подарок
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