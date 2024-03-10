Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска

Виктория всегда мечтала иметь протез и даже начала вести свой блог, чтобы накопить на эту покупку. Об ее желании стримеры узнали от ее молодого человека, который поделился с ними информацией о мечте своей возлюбленной. И так случилось, что они помогли ей воплотить эту мечту в реальность.