Жительница Новосибирска за 50 млн рублей продает купюру, которую подарил Герман Греф

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Новая коллекционная купюра достоинством 100 рублей продается с рук в Новосибирске. Ее хозяйка уверяет, что на отдыхе встречалась с Германом Грефом, председателем правления «Сбербанка России». Он достал купюру из своего кошелька и подарил со словами, что она должна принести своей новой обладательнице богатство. Хозяйка купюры уверяет, что от купюры веет деньгами.
Именно так владелица купюры объясняет ее стоимость. И добавляет торг неуместен. Однако, в личной переписке девушка все подвинулась в цене на 10 млн рублей и согласилась отдать ценный артефакт за 40 млн рублей. Желающие могут забрать купюру в районе Золотой Нивы, девушка проживает на ул. Дениса Давыдова в доме №9.
Новосибирский эксперт рассказал, как отличить настоящую купюру номиналом 5000 рублей от поддельной.