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Купюра

Жительница Новосибирска за 50 млн рублей продает купюру, которую подарил Герман Греф

29 октября 2023, 12:44
Фото: сайт avito.ru
Купюра
На сайте бесплатных объявлений появилось предложение от жительницы Новосибирска — женщина предлагает необычную купюру 100 рублей, которую по ее словам, ей подарил Герман Греф.

Новая коллекционная купюра достоинством 100 рублей продается с рук в Новосибирске. Ее хозяйка уверяет, что на отдыхе встречалась с Германом Грефом, председателем правления «Сбербанка России». Он достал купюру из своего кошелька и подарил со словами, что она должна принести своей новой обладательнице богатство. Хозяйка купюры уверяет, что от купюры веет деньгами.

Именно так владелица купюры объясняет ее стоимость. И добавляет торг неуместен. Однако, в личной переписке девушка все подвинулась в цене на 10 млн рублей и согласилась отдать ценный артефакт за 40 млн рублей. Желающие могут забрать купюру в районе Золотой Нивы, девушка проживает на ул. Дениса Давыдова в доме №9.

Три признака, как отличить фальшивую купюру 5000 рублей — рассказал эксперт
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Новосибирский эксперт рассказал, как отличить настоящую купюру номиналом 5000 рублей от поддельной.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Ольга Храмушкина
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