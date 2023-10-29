Жительница Новосибирска за 50 млн рублей продает купюру, которую подарил Герман Греф

Новая коллекционная купюра достоинством 100 рублей продается с рук в Новосибирске. Ее хозяйка уверяет, что на отдыхе встречалась с Германом Грефом, председателем правления «Сбербанка России». Он достал купюру из своего кошелька и подарил со словами, что она должна принести своей новой обладательнице богатство. Хозяйка купюры уверяет, что от купюры веет деньгами.