Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву

Напомним, что в шоу «Это нормально?» участвуют две команды — мужская и женская. Им предстоит ответить на пять вопросов о том, что по их мнению является нормальным, а что нет. Победит та команда, ответы которой совпадут с мнением опрошенных россиян. Выпуск с новосибирским блогером покажут 22 февраля в 17:00 на ТНТ.