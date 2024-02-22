Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Юлия Коваль рассказала о своем мнении насчет ношения лифчика. Она полагает, что это абсолютно нормально и открыто призналась, что часто замечает возбужденные взгляды мужчин и завистливые взгляды женщин. Она также поделилась, что представители противоположного пола часто делают ей комплименты и приглашают на свидания.
Сибирячка также призналась, что научилась игнорировать негативное отношение к себе. В социальных сетях иногда появляются злобные комментарии, связанные с ее возрастом и внешностью, однако она не обращает на них внимание.
В 2019 году женщина стала участницей фитнес-проекта и выиграла основной приз — операцию по увеличению груди. Благодаря новой фигуре ей не нужно носить лифчик. В подарок для Дмитрия Диброва Юлия принесла картину, нарисованную собственной грудью. Дмитрий принял это произведение искусства и назвал его «Жизнелюбие».
Напомним, что в шоу «Это нормально?» участвуют две команды — мужская и женская. Им предстоит ответить на пять вопросов о том, что по их мнению является нормальным, а что нет. Победит та команда, ответы которой совпадут с мнением опрошенных россиян. Выпуск с новосибирским блогером покажут 22 февраля в 17:00 на ТНТ.