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Женщина снялась в новом выпуске ТНТ

Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву

22 февраля 2024, 03:21
Фото: ТНТ/Юлия Коваль
Женщина снялась в новом выпуске ТНТ
Художник-декоратор из Новосибирска снялась в новом выпуске шоу «Это нормально» на телеканале ТНТ. Ведущими этого шоу являются Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, которому она подготовила необычный подарок.

Юлия Коваль рассказала о своем мнении насчет ношения лифчика. Она полагает, что это абсолютно нормально и открыто призналась, что часто замечает возбужденные взгляды мужчин и завистливые взгляды женщин. Она также поделилась, что представители противоположного пола часто делают ей комплименты и приглашают на свидания.

Сибирячка также призналась, что научилась игнорировать негативное отношение к себе. В социальных сетях иногда появляются злобные комментарии, связанные с ее возрастом и внешностью, однако она не обращает на них внимание.

В 2019 году женщина стала участницей фитнес-проекта и выиграла основной приз — операцию по увеличению груди. Благодаря новой фигуре ей не нужно носить лифчик. В подарок для Дмитрия Диброва Юлия принесла картину, нарисованную собственной грудью. Дмитрий принял это произведение искусства и назвал его «Жизнелюбие».
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Напомним, что в шоу «Это нормально?» участвуют две команды — мужская и женская. Им предстоит ответить на пять вопросов о том, что по их мнению является нормальным, а что нет. Победит та команда, ответы которой совпадут с мнением опрошенных россиян. Выпуск с новосибирским блогером покажут 22 февраля в 17:00 на ТНТ.

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#Общество#Новосибирск#Блогер#Картина#Шоу#Эмилия Губарева#ТНТ#Грудь
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