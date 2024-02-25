Новосибирские врачи поставили созданный на 3D-принтере протез пенсионерке из Сургута

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Пациентке в возрасте 70 лет из Сургута требовалась серьезная операция на тазовой кости, после которой она смогла бы ходить нормально. Местные врачи обратились за помощью к специалистам из Новосибирска.
Для устранения дефекта использовалась уникальная технология 3D-моделирования имплантатов. Пациентке сделали компьютерное томографическое исследование, по результатам которого была создана точная копия поврежденной тазовой кости. Затем был разработан модельный фрагмент для замены поврежденной части.
Операция прошла успешно, и пациентка теперь может снова ходить без трудностей. Об этом сообщили в Сургутской клинической тавтологической больнице.