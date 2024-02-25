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Женщине сделали протез

Новосибирские врачи поставили созданный на 3D-принтере протез пенсионерке из Сургута

25 февраля 2024, 03:36
Фото: Изображение Midjourney
Женщине сделали протез

Врачи из Новосибирска напечатали 3D-протез для пенсионерки из Сургута

Медики из Новосибирска помогли женщине пожилого возраста из Сургута, поставив ей особый протез.

Пациентке в возрасте 70 лет из Сургута требовалась серьезная операция на тазовой кости, после которой она смогла бы ходить нормально. Местные врачи обратились за помощью к специалистам из Новосибирска.

Для устранения дефекта использовалась уникальная технология 3D-моделирования имплантатов. Пациентке сделали компьютерное томографическое исследование, по результатам которого была создана точная копия поврежденной тазовой кости. Затем был разработан модельный фрагмент для замены поврежденной части.

Операция прошла успешно, и пациентка теперь может снова ходить без трудностей. Об этом сообщили в Сургутской клинической тавтологической больнице.

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#Общество#Новосибирск#Врачи#Операция#Эмилия Губарева#Пенсионерка
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