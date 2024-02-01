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Заболеваемость растет каждый год

Рак выявили врачи почти у 13 тысяч новосибирцев — печальная статистика онколога

1 февраля 2024, 03:22
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Заболеваемость растет каждый год

Рак выявили врачи почти у 13 тысяч новосибирцев

За год в Новосибирской области было выявлено около 13 тысяч случаев онкологических заболеваний.

За прошедший год в Новосибирской области было выявлено 12 912 тысяч случаев онкологических заболеваний. Это число значительно превышает данные предыдущего года, когда было выявлено около 9,6 тысячи случаев. Такую информацию сообщили в Новосибирском областном онкодиспансере.

По словам главного врача и главного онколога Новосибирской области Сергея Фурсова, в прошлом году на ранних стадиях было выявлено 62% всех случаев заболевания. Он также отметил, что в регионе увеличивается пятилетняя выживаемость и раннее выявление рака на начальных стадиях.

Главный онколог подчеркнул, что диспансеризация вносит весомый вклад в ранее выявление злокачественных новообразований. В регионе первые места среди онкологических заболеваний занимают рак кожи, рак молочной железы и колоректальный рак. Исследования, включенные в профилактические медосмотры, позволяют своевременно их обнаружить.
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#Новосибирск#Новосибирская область#Пациенты#Врачи#Больница#Эмилия Губарева#Заболеваемость#Онкодиспансер#Онкология#Рак
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