Рак выявили врачи почти у 13 тысяч новосибирцев — печальная статистика онколога

По словам главного врача и главного онколога Новосибирской области Сергея Фурсова, в прошлом году на ранних стадиях было выявлено 62% всех случаев заболевания. Он также отметил, что в регионе увеличивается пятилетняя выживаемость и раннее выявление рака на начальных стадиях.