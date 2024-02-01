Рак выявили врачи почти у 13 тысяч новосибирцев — печальная статистика онколога

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
За прошедший год в Новосибирской области было выявлено 12 912 тысяч случаев онкологических заболеваний. Это число значительно превышает данные предыдущего года, когда было выявлено около 9,6 тысячи случаев. Такую информацию сообщили в Новосибирском областном онкодиспансере.
По словам главного врача и главного онколога Новосибирской области Сергея Фурсова, в прошлом году на ранних стадиях было выявлено 62% всех случаев заболевания. Он также отметил, что в регионе увеличивается пятилетняя выживаемость и раннее выявление рака на начальных стадиях.
Главный онколог подчеркнул, что диспансеризация вносит весомый вклад в ранее выявление злокачественных новообразований. В регионе первые места среди онкологических заболеваний занимают рак кожи, рак молочной железы и колоректальный рак. Исследования, включенные в профилактические медосмотры, позволяют своевременно их обнаружить.