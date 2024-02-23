Хрустальную девочку прооперировали ортопеды новосибирского НИИТО

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В Новосибирске врачи из НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Минздрава России провели операцию маленькой девочке, у которой было диагностировано редкое заболевание — несовершенный остеогенез. Это состояние характеризуется частыми переломами костей даже при минимальных травмах. У шестилетней Мирославы уже было пять переломов на руках и ногах.
Не только у девочки, но и у ее матери и других членов семьи также был обнаружен несовершенный остеогенез. Они живут в Горно-Алтайске, и после прохождения обследования в Новосибирске у Мирославы была обнаружена серьезная деформация бедренной кости, что является одним из симптомов этого заболевания. Девочка иногда испытывает сильную слабость в ногах, поэтому врачи решили, что операция необходима.
Ортопеды установили девочке имплант с использованием современных телескопических систем. Благодаря этой конструкции, при росте ноги, ось конечности не будет блокироваться. Мирослава проведет примерно два месяца с гипсом, а затем начнет процесс восстановления.
Врач НИИТО, Вадим Кожевников, отметил, что полностью побороть несовершенный остеогенез невозможно, но с помощью правильного лекарственного лечения, соблюдения ортопедического режима и реабилитации можно вести полноценную жизнь.