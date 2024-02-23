Хрустальную девочку прооперировали ортопеды новосибирского НИИТО

Не только у девочки, но и у ее матери и других членов семьи также был обнаружен несовершенный остеогенез. Они живут в Горно-Алтайске, и после прохождения обследования в Новосибирске у Мирославы была обнаружена серьезная деформация бедренной кости, что является одним из симптомов этого заболевания. Девочка иногда испытывает сильную слабость в ногах, поэтому врачи решили, что операция необходима.