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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Гигантский палец на ноге у 10-летнего мальчика уменьшили врачи новосибирского НИИТО

Сегодня, 09:10
Фото: ВК/Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна
Ребенку уменьшили палец

Гигантский палец уменьшили мальчику врачи из Новосибирска

Новосибирские врачи уменьшили палец на ноге 10-летнему мальчику: у него была врожденная макродактилия. Подробности операции озвучили в ВК-группе ННИИТО.

Мальчика привезли в ННИИТО из села Каптырево Красноярского края. У него был парциальный гигантизм. Простыми словами – на его ноге вырос большой палец. Это мешало жить мальчику: в школе его дразнили, а также были сложности с приобретением обуви, так как приходилось брать большую.

Палец начал стремительно расти. Когда ребенок был маленький, то часто запинался, ходить ему было неудобно. Мальчик стеснялся своего недостатка и прятал ножку. Местные врачи предлагали только ампутацию пальца. Однако новосибирские медики нашли способ помочь ребенку.

Хирурги разработали тактику операции, направленную на укорочение всех фаланг этого пальца, также была выполнена кожная пластика. Провели операцию в сентябре 2022 года. Сейчас мальчик здоров и не испытывает никаких проблем. Следом ушли и комплексы.

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#Общество#Дети#Эмилия Губарева
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