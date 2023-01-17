Мальчика привезли в ННИИТО из села Каптырево Красноярского края. У него был парциальный гигантизм. Простыми словами – на его ноге вырос большой палец. Это мешало жить мальчику: в школе его дразнили, а также были сложности с приобретением обуви, так как приходилось брать большую.