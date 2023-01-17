Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Мальчика привезли в ННИИТО из села Каптырево Красноярского края. У него был парциальный гигантизм. Простыми словами – на его ноге вырос большой палец. Это мешало жить мальчику: в школе его дразнили, а также были сложности с приобретением обуви, так как приходилось брать большую.
Палец начал стремительно расти. Когда ребенок был маленький, то часто запинался, ходить ему было неудобно. Мальчик стеснялся своего недостатка и прятал ножку. Местные врачи предлагали только ампутацию пальца. Однако новосибирские медики нашли способ помочь ребенку.
Хирурги разработали тактику операции, направленную на укорочение всех фаланг этого пальца, также была выполнена кожная пластика. Провели операцию в сентябре 2022 года. Сейчас мальчик здоров и не испытывает никаких проблем. Следом ушли и комплексы.