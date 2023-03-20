Инцидент произошел в понедельник, 20 марта на улице Плановая. Как удалось узнать из ТГ-канала «Новосибирск с огоньком», троллейбус следовал по маршруту №24 «остановка Учительская — ж/м Станиславский». В один момент он застрял прямо посреди дороги.