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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:43

Троллейбус застрял посреди дороги в Новосибирске – пассажиры вышли на помощь

20 марта 2023, 07:41
Фото: ТГ-канал, Новосибирск с огоньком
Пассажиры толкали застрявший троллейбус

В Новосибирске пассажиры толкали застрявший троллейбус на Плановой

В Заельцовском районе Новосибирска пассажиры вышли из общественного транспорта, чтобы вытолкать застрявший троллейбус, информация появилась в соцсетях.

Инцидент произошел в понедельник, 20 марта на улице Плановая. Как удалось узнать из ТГ-канала «Новосибирск с огоньком», троллейбус следовал по маршруту №24 «остановка Учительская — ж/м Станиславский». В один момент он застрял прямо посреди дороги.

«Любишь кататься на общественном транспорте, люби и троллейбусы толкать. События происходят на улице Плановой», - говорится в посте канала.

На помощь вышли пассажиры – около 10 человек толкали общественный транспорт – одни сзади, другие у дверей. Троллейбус удалось вытащить из западни.

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#Общественный транспорт#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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