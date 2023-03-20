Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Инцидент произошел в понедельник, 20 марта на улице Плановая. Как удалось узнать из ТГ-канала «Новосибирск с огоньком», троллейбус следовал по маршруту №24 «остановка Учительская — ж/м Станиславский». В один момент он застрял прямо посреди дороги.
«Любишь кататься на общественном транспорте, люби и троллейбусы толкать. События происходят на улице Плановой», - говорится в посте канала.
На помощь вышли пассажиры – около 10 человек толкали общественный транспорт – одни сзади, другие у дверей. Троллейбус удалось вытащить из западни.
Читайте также о том, как сегодня утром загорелся пассажирский автобус. Он полностью сгорел дотла. Пассажиры не пострадали.