Пассажирам троллейбуса пришлось толкать поломавшегося «рогатого» до остановки

Инцидент произошел утром 22 июня. Транспортное средство неожиданно встало как вкопанное неподалеку от Новосибирского зоопарка. Не дождавшись помощи от водителя, пассажиры вышли и совместными усилиями дотолкали троллейбус до ближайгей остановки. Удалось ли починить троллейбус, пока неизвестно.