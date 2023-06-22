Пассажирам троллейбуса пришлось толкать поломавшегося «рогатого» до остановки

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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«Сегодня утром спокойная поездка на троллейбусе №2 превратилась для его пассажиров в спортивное мероприятие», — гласит ироничный пост в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел утром 22 июня. Транспортное средство неожиданно встало как вкопанное неподалеку от Новосибирского зоопарка. Не дождавшись помощи от водителя, пассажиры вышли и совместными усилиями дотолкали троллейбус до ближайгей остановки. Удалось ли починить троллейбус, пока неизвестно.
Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Коротко про новосибирский пассажирский транспорт», — пишет Иван Бровкин. «Только в России, чтобы ехать на троллейбусе, ты должен толкать троллейбус», -иронизирует Иван Жарков. «Спокойная поездка на троллейбусе», — заметил пользователь под псевдонимом Макс Иванов.
Остальные комментаторы упражняются в юморе. «Интересно, деньги за проезд вернули? Ведь ты не ехал, а толкал», — шутит Анастасия Савельева. «Любишь кататься, люби и троллейбус толкать», — вторит ей Иван Жуканов.