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Пассажирам троллейбуса пришлось толкать поломавшегося «рогатого» до остановки

22 июня 2023, 05:57
Фото: ВК / АСТ-54
Троллейбус дотолкали совместными усилиями

В Новосибирске пассажиры дотолкали поломавшийся троллейбус до остановки

В Новосибирске пассажирам пришлось поработать бесплатными помощниками. Причиной стала поломка троллейбуса посреди дороги.
«Сегодня утром спокойная поездка на троллейбусе №2 превратилась для его пассажиров в спортивное мероприятие», — гласит ироничный пост в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 22 июня. Транспортное средство неожиданно встало как вкопанное неподалеку от Новосибирского зоопарка. Не дождавшись помощи от водителя, пассажиры вышли и совместными усилиями дотолкали троллейбус до ближайгей остановки. Удалось ли починить троллейбус, пока неизвестно.

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Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Коротко про новосибирский пассажирский транспорт», — пишет Иван Бровкин. «Только в России, чтобы ехать на троллейбусе, ты должен толкать троллейбус», -иронизирует Иван Жарков. «Спокойная поездка на троллейбусе», — заметил пользователь под псевдонимом Макс Иванов.

Остальные комментаторы упражняются в юморе. «Интересно, деньги за проезд вернули? Ведь ты не ехал, а толкал», — шутит Анастасия Савельева. «Любишь кататься, люби и троллейбус толкать», — вторит ей Иван Жуканов.

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#Новосибирск#Транспорт#Александр Ляхов#Троллейбус#Соцсети
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