atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Изображение материала

Лампу Алладина, впечатанную в асфальт, нашел новосибирец на Речном вокзале

7 июня 2023, 06:33
Фото: 1MI
Пешеходный переход со странными металлическими объектами был обнаружен на Речном вокзале
Металлический объект, впечатанный в асфальт, был обнаружен на пешеходном переходе на Речном вокзале, читатели Атас.Инфо прислали видео

Странный объект, возвышающийся над дорожным полотном, обнаружен на пешеходном переходе возле Речного вокзала. Овальной формы, как бы с двумя крышками с обеих сторон, похожий на лампу Алладина. На объекте видны опознавательные знаки — буквы и цифры, есть клеймо.

Металлические объекты с опознавательными знаками впаяны в асфальт на пешеходном переходе возле Речного вокзала в Новосибирске
Видео: 1MI

Водителям, пересекающим переход, довольно сложно заметить этот объект, так что при гололеде или мокром асфальте он может создать трудности, особенно при движении в темное время суток.

Можно было бы предположить, что это элемент шумовой разметки, но их ставят несколько штук и размещают на небольшом расстоянии от пешеходного перехода, чтобы водитель заранее был более внимателен.

В Новосибирске троллейбус сбил школьника на пешеходном переходе
Узнать подробнее

В конце мая в Новосибирске школьник попал под троллейбус.

Читайте также:
На видео начнут снимать проверки ремонта дорог в Новосибирской области — минтрансВ Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
#Ольга Храмушкина#Дороги#Пешеходный переход#Город#Новосибирск#Видео
Подпишитесь
Какими фруктами травят новосибирцев на рынках, рассказал химик
Сегодня, 04:05
Элитные ЖК под Новосибирском второе лето выживают без воды
Вчера, 05:34
«Колхозно»: новосибирцы раскритиковали дизайн Дня города-2023
Сегодня, 03:06
Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз
Сегодня, 02:27
Прокурор Купинского района разбился в Новосибирской области — погибла годовалая дочка
Вчера, 06:27
В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной ко Дню города
Сегодня, 01:40