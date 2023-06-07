Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Странный объект, возвышающийся над дорожным полотном, обнаружен на пешеходном переходе возле Речного вокзала. Овальной формы, как бы с двумя крышками с обеих сторон, похожий на лампу Алладина. На объекте видны опознавательные знаки — буквы и цифры, есть клеймо.
Водителям, пересекающим переход, довольно сложно заметить этот объект, так что при гололеде или мокром асфальте он может создать трудности, особенно при движении в темное время суток.
Можно было бы предположить, что это элемент шумовой разметки, но их ставят несколько штук и размещают на небольшом расстоянии от пешеходного перехода, чтобы водитель заранее был более внимателен.
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