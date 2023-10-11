Молодую мать обвинили в издевательствах над грудным ребенком под Новосибирском

По информации «КП-Новосибирск», сама молодая мама уверена, что это клевета со стороны одной из ее подруг. Согласно сообщению, пара, о которой идет речь, проживает в двухэтажном доме на окраине села и плохо заботится о своей четырехмесячной дочери. Местные жители говорят, что семья якобы кормится просроченными продуктами из магазинов, а ребенка лишь протирают влажными салфетками, так как свет и горячую воду им отключили из-за задолженности.