Молодую мать обвинили в издевательствах над грудным ребенком под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По информации «КП-Новосибирск», сама молодая мама уверена, что это клевета со стороны одной из ее подруг. Согласно сообщению, пара, о которой идет речь, проживает в двухэтажном доме на окраине села и плохо заботится о своей четырехмесячной дочери. Местные жители говорят, что семья якобы кормится просроченными продуктами из магазинов, а ребенка лишь протирают влажными салфетками, так как свет и горячую воду им отключили из-за задолженности.
Сама молодая мама утверждает, что все у них в порядке. Органы опеки уже проверяли семью в июне этого года и не выдвинули никаких претензий.
У них есть электричество, а воду они нагревают с помощью водонагревателя. По словам женщины, ее муж работает разнорабочим на складе и регулярно получает зарплату, поэтому они не питаются просрочкой, а покупают продукты в магазине. Однако, иногда им помогают знакомые, даря детские вещи. Семья даже приобрела дом в Коченевском районе и скоро подаст заявление на получение детского пособия.
Молодая мама предполагает, что ее подруга опубликовала анонимное сообщение в социальных сетях и предложила встретиться лично, чтобы обсудить все. Пользователи соцсетей также осудили автора записи, заявив, что друг познается в беде, и вместо того, чтобы отнимать у них ребенка, лучше оказать семье помощь. Администрация местного сельсовета уже отреагировала на публикацию в соцсетях и попросила автора записи связаться с органами опеки.