В Новосибирске мать с ребенком преследовал незнакомец с отверткой в руках

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
В Новосибирске жительница микрорайона Родники рассказала о попытке нападения неизвестного мужчины с отвёрткой на нее и ее ребенка. Инцидент был зарегистрирован на видеокамерах.
Согласно записи, женщина остановилась возле подъезда, чтобы помочь сыну почистить обувь. В этот момент к ним подошел мужчина в кепке и маске, держа в руке отвёртку. Он просто стоял и ждал, а когда мать с ребенком вошли в подъезд, начал преследовать их.
Женщина успела открыть дверь квартиры и закрыть ее перед носом нападавшего. Тот из злости пнул дверь и ушел. После этого сибирячка обратилась в полицию.
Представители полиции подтвердили получение заявления и проводят проверку инцидента. По предварительной информации, мужчину задержали и отправили в психбольницу. Эта информация появилась в комментариях под записью в социальных сетях.