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Женщина не пострадала

В Новосибирске мать с ребенком преследовал незнакомец с отверткой в руках

6 октября 2023, 02:30
Фото: 1MI
Женщина не пострадала
В Новосибирске мать с ребёнком напугались неизвестного мужчину с отвёрткой, который преследовал их. Об этом сообщается в соцсетях.

В Новосибирске жительница микрорайона Родники рассказала о попытке нападения неизвестного мужчины с отвёрткой на нее и ее ребенка. Инцидент был зарегистрирован на видеокамерах.

Согласно записи, женщина остановилась возле подъезда, чтобы помочь сыну почистить обувь. В этот момент к ним подошел мужчина в кепке и маске, держа в руке отвёртку. Он просто стоял и ждал, а когда мать с ребенком вошли в подъезд, начал преследовать их.

Женщина успела открыть дверь квартиры и закрыть ее перед носом нападавшего. Тот из злости пнул дверь и ушел. После этого сибирячка обратилась в полицию.

Представители полиции подтвердили получение заявления и проводят проверку инцидента. По предварительной информации, мужчину задержали и отправили в психбольницу. Эта информация появилась в комментариях под записью в социальных сетях.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Нападение#Эмилия Губарева
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