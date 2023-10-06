В Новосибирске мать с ребенком преследовал незнакомец с отверткой в руках

Согласно записи, женщина остановилась возле подъезда, чтобы помочь сыну почистить обувь. В этот момент к ним подошел мужчина в кепке и маске, держа в руке отвёртку. Он просто стоял и ждал, а когда мать с ребенком вошли в подъезд, начал преследовать их.