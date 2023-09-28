Что известно о матери, продающей ребенка в Интернете — последние новости

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Полицейские выяснили, что матерью ребенка, чье объявление было опубликовано на интернет-площадке в Новосибирске, является 25-летняя женщина из Омской области. На фото был ее младший сын, помимо него у нее есть еще дочь, которая старше на пять лет.
По словам женщины, она сама узнала об объявлении только от полиции, которая появилась у нее дома со скриншотами. При виде своего сына на фото, она впала в панику. Она подчеркнула, что сейчас находится в декрете. Она воспитывает их вместе с мужем в благополучной семье.
«Я плакала, дети ревели, муж нервничал. Ведь в объявлении была даже моя подпись, как на моей странице в социальных сетях. Мне кажется, кто-то восстановил мою удаленную старую страницу и взломал ее», — цитирует ее слова «КП-Новосибирск».
Женщина не знает, кто и зачем сделал такую жестокую шутку, но уверена, что ее взломали. Ее старшая дочь слишком маленькая для подобного, а врагов или недоброжелателей у нее нет. Она не собирается оставлять ситуацию без внимания и планирует обратиться в полицию, чтобы найти злоумышленника.
Отметим, что объявление было размещено в категории «животные/кошки». Этот инцидент получил широкую огласку в СМИ. Сейчас объявление удалено. Однако история его все же сохранена в Интернете.
Прокуратура проводит проверку по этому случаю, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело после вмешательства главы ведомства, Александра Бастрыкина.