Что известно о матери, продающей ребенка в Интернете — последние новости

По словам женщины, она сама узнала об объявлении только от полиции, которая появилась у нее дома со скриншотами. При виде своего сына на фото, она впала в панику. Она подчеркнула, что сейчас находится в декрете. Она воспитывает их вместе с мужем в благополучной семье.