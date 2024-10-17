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2024
Депутат угрожает избирателям Минюстом и ФСБ — в чем причина
Новосибирцы стали получать сообщения и звонки от депутата горсовета Антона Тыртышного. От его имени жителям города угрожают проверками ФСБ и Минюста.
17 октября, 02:44
Сайты судов атаковали хакеры — получится ли восстановить хоть что-то
В Новосибирской области перестали работать сайты судов, в организации нарушения их работы подозревают хакеров.
8 октября, 08:41
2023
Юрист из Новосибирска встала на защиту матери ребенка, которого продавали в Интернете
28 сентября 2023, 06:25
Что известно о матери, продающей ребенка в Интернете — последние новости
28 сентября 2023, 02:50

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