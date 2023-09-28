Юрист из Новосибирска встала на защиту матери ребенка, которого продавали в Интернете

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Полицейские выяснили, что матерью ребенка, чье объявление появилось на сайте в Новосибирске, является 25-летняя женщина из Омской области. На фотографии был ее младший сын.
Женщина узнала о таком объявлении только от полиции, которая пришла к ней домой с фотографиями. Она была в шоке, увидев своего сына на фото. Омичка пояснила, что в настоящее время находится в декрете и воспитывает детей вместе с мужем в благополучной семье.
Она утверждает, что не знает, кто и зачем разместил это объявление, но уверена, что ее аккаунт был взломан. Ее старшая дочь слишком маленькая для таких поступков, и у нее нет врагов или недоброжелателей. Женщина намерена обратиться в полицию, чтобы найти злоумышленника.
Прокуратура проводит проверку громкого инцидента, а Следственный комитет возбудил уголовное дело после вмешательства главы ведомства, Александра Бастрыкина.
Атас.инфо связался с юристом Ириной Гребневой по поводу данной ситуации. Эксперт отметила, что правоохранительные органы могут легко вычислить, был взломал аккаунт матери или нет.
«Версия о том, что это был взлом, достаточно легко определяется техническими экспертизами. В случае наличия такого объявление, правоохранительные органы должны были отреагировать (Прим. ред. так и произошло — прокуратура и СК начали проверку). Необходимо проверять все обстоятельства, прежде чем кого-то делать обвиняемым по такому делу. На самом деле, у правоохранителей есть все технические возможности проверить версию этой женщины и, если действительно будет установлено, что объявление размещалось не с ее устройств или IP-адреса, то никакого уголовного преследования не будет», — рассказала Атас.инфо управляющий партер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», юрист Ирина Гребнева.