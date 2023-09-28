Юрист из Новосибирска встала на защиту матери ребенка, которого продавали в Интернете

Она утверждает, что не знает, кто и зачем разместил это объявление, но уверена, что ее аккаунт был взломан. Ее старшая дочь слишком маленькая для таких поступков, и у нее нет врагов или недоброжелателей. Женщина намерена обратиться в полицию, чтобы найти злоумышленника.