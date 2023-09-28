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Ребенка продавали через объявление

Юрист из Новосибирска встала на защиту матери ребенка, которого продавали в Интернете

28 сентября 2023, 06:25
Фото: Midjourney
Ребенка продавали через объявление
В Интернете появилось объявление о продаже маленького ребенка в Новосибирске. Этот инцидент получил громкую огласку в СМИ, а также все дошло до правоохранительных органов. Юрист из Новосибирска Ирина Гребнева высказать в защиту матери, которая заявляет, что ее взломали.

Полицейские выяснили, что матерью ребенка, чье объявление появилось на сайте в Новосибирске, является 25-летняя женщина из Омской области. На фотографии был ее младший сын.

Женщина узнала о таком объявлении только от полиции, которая пришла к ней домой с фотографиями. Она была в шоке, увидев своего сына на фото. Омичка пояснила, что в настоящее время находится в декрете и воспитывает детей вместе с мужем в благополучной семье.

Она утверждает, что не знает, кто и зачем разместил это объявление, но уверена, что ее аккаунт был взломан. Ее старшая дочь слишком маленькая для таких поступков, и у нее нет врагов или недоброжелателей. Женщина намерена обратиться в полицию, чтобы найти злоумышленника.

Прокуратура проводит проверку громкого инцидента, а Следственный комитет возбудил уголовное дело после вмешательства главы ведомства, Александра Бастрыкина.

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Атас.инфо связался с юристом Ириной Гребневой по поводу данной ситуации. Эксперт отметила, что правоохранительные органы могут легко вычислить, был взломал аккаунт матери или нет.

«Версия о том, что это был взлом, достаточно легко определяется техническими экспертизами. В случае наличия такого объявление, правоохранительные органы должны были отреагировать (Прим. ред. так и произошло — прокуратура и СК начали проверку). Необходимо проверять все обстоятельства, прежде чем кого-то делать обвиняемым по такому делу. На самом деле, у правоохранителей есть все технические возможности проверить версию этой женщины и, если действительно будет установлено, что объявление размещалось не с ее устройств или IP-адреса, то никакого уголовного преследования не будет», — рассказала Атас.инфо управляющий партер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», юрист Ирина Гребнева.
«Меня взломали»: мать продаваемого в Новосибирске ребенка выдвинула свою версию
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