Новосибирские следователи заинтересовались продажей ребенка по объявлению

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
«Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на куплю — продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Ранее в региональных СМИ сообщалось о появлении объявления о продаже несовершеннолетнего на тематическом ресурсе. Позже объявление было удалено.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению преступления и очевидцев произошедшего.