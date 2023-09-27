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В Новосибирске могли организовать торговлю детьми

Новосибирские следователи заинтересовались продажей ребенка по объявлению

27 сентября 2023, 09:11
Фото: 1MI
В Новосибирске могли организовать торговлю детьми
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту возможной торговли несовершеннолетним. Ранее объявление появилось в Интернете.
«Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на куплю — продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Ранее в региональных СМИ сообщалось о появлении объявления о продаже несовершеннолетнего на тематическом ресурсе. Позже объявление было удалено.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению преступления и очевидцев произошедшего.

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#Новосибирск#Дети#Следственный комитет#Объявление#Торговля#Следствие#Александр Ляхов
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