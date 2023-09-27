«Меня взломали»: мать продаваемого в Новосибирске ребенка выдвинула свою версию

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Как удалось выяснить «КП-Новосибирск», двадцатипятилетняя Ирина* (имя изменено) живет в селе Лузино под Омском. У нее есть шестилетняя дочь, которая уже пошла в школу и годовалый сын. Именно его якобы и могли выставить на продажу.
«Я сижу в декрете и оба ребенка у нас желанные. Муж работает на комбинате и мы вполне благополучная семья. Поэтому это для меня — шок», — заявила Ирина.
По мнению девушки, ее аккаунт в соцсетях могли взломать, когда два года назад она продавала там телевизор. Но после нахождения покупателя страница была удалена. Объявление якобы автоматически отправилось на тематические ресурсы.
Фото ребенка якобы появилось в соцсетях недавно, когда мать выводила его на прогулку. Когда в квартиру пришли полицейские, омичка была в истерике, поскольку не понимала, что происходит. Сотрудникам правоохранительных органов версия со взломом аккаунта была озвучена, Ирина планирует писать заявление.
Ранее СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту продажи несовершеннолетнего. Соответствующее объявление появилось на тематическом сайте, но позже было удалено.