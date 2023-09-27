«Меня взломали»: мать продаваемого в Новосибирске ребенка выдвинула свою версию

Как удалось выяснить «КП-Новосибирск», двадцатипятилетняя Ирина* (имя изменено) живет в селе Лузино под Омском. У нее есть шестилетняя дочь, которая уже пошла в школу и годовалый сын. Именно его якобы и могли выставить на продажу.