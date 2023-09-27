atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Мать утверждает, что объявление фальшивое

«Меня взломали»: мать продаваемого в Новосибирске ребенка выдвинула свою версию

27 сентября 2023, 10:43
Фото: 1MI
Мать утверждает, что объявление фальшивое
В Новосибирске набирает обороты скандал вокруг возможной продажи ребенка через сайт объявлений. Следователи уже возбудили дело, интерес проявил глава ведомства Бастрыкин. Но сама мать утверждает о взломе аккаунта.

Как удалось выяснить «КП-Новосибирск», двадцатипятилетняя Ирина* (имя изменено) живет в селе Лузино под Омском. У нее есть шестилетняя дочь, которая уже пошла в школу и годовалый сын. Именно его якобы и могли выставить на продажу.

«Я сижу в декрете и оба ребенка у нас желанные. Муж работает на комбинате и мы вполне благополучная семья. Поэтому это для меня — шок», — заявила Ирина.
Шокирующая новость: женщина выставила на продажу своего ребенка в Новосибирске
Узнать подробнее

По мнению девушки, ее аккаунт в соцсетях могли взломать, когда два года назад она продавала там телевизор. Но после нахождения покупателя страница была удалена. Объявление якобы автоматически отправилось на тематические ресурсы.

Фото ребенка якобы появилось в соцсетях недавно, когда мать выводила его на прогулку. Когда в квартиру пришли полицейские, омичка была в истерике, поскольку не понимала, что происходит. Сотрудникам правоохранительных органов версия со взломом аккаунта была озвучена, Ирина планирует писать заявление.

Ранее СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту продажи несовершеннолетнего. Соответствующее объявление появилось на тематическом сайте, но позже было удалено.

Новосибирские следователи заинтересовались продажей ребенка по объявлению
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенка продавали в Новосибирске на сайте объявлений — разберется Бастрыкин
#Новосибирск#Дети#Объявление#Следствие#Александр Ляхов
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Сегодня, 02:00
Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение
Сегодня, 00:48
Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:08
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:34
Сирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожал
Вчера, 09:37