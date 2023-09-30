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Published Сегодня, 11:23

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В Новосибирске мать обвинила учителя в том, что ее дочь сломала позвоночник

В Новосибирске мать обвинила учителя в том, что ее дочь сломала позвоночник

30 сентября 2023, 11:23
Фото: 1MI
Третьеклассница попала в больницу в Новосибирске с переломом позвоночника. Эту травму она получила в столовой школы №198, по словам матери, якобы по вине учительницы.

Инцидент произошел 25 сентября. Девочке не хватило стула в столовой, его принесла ей учительница. Когда школьница села, он развалился прямо под ней и она упала на бетонный пол, ударившись спиной.

«Под поясницу попала ножка стула и получилось кровоизлияние поясничного отдела и перелом грудного отдела. Изначально сломанный стул принесла учительница. Она не осмотрела его на исправность», — рассказала мама пострадавшей ученицы 3 класса.

По словам женщины, ее дочь терпела боль еще три урока пока не отпросилась домой. Учительница не отвела девочку к медику и не сообщила о произошедшем ее семье.

Вечером ребенка госпитализировали. Когда мама позвонила педагогу, та заявила, что стулья ломают старшеклассники и она не могла этого предвидеть. Больше сибирячку раздосадовало то, что учитель не извинилась.

«Дочь вчера перевели в НИИТО на реабилитацию. Корсет будет готов только 10 октября, а пока она будет просто лежать дома и ждать очереди. Лечение займет два года», — заключила женщина.

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