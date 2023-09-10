Девочка сорвалась с высоты в веревочном парке «Березовая роща»

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
О происшествии сообщила подписчица группы Вконтакте «Инцидент Новосибирск», по ее словам около шести часов вечера девочка-подросток 14 лет проходила трассу в веревочном парке в «Березовой роще». На середине трассы ей стало страшно и она попросила ее снять.
Когда сотрудник парка стал снимать девочку, что-то случилось и она упала, сообщила подписчица группы Вконтакте, по ее словам она лично вызывала ребенку скорую помощь, по предварительным данным у девочки было сломано бедро, она не могла двигать ногами.
Дошкольники не давали пройти девочке-подростку на ул. Хилокская.