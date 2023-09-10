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Веревочный парк в Новосибирске.

Девочка сорвалась с высоты в веревочном парке «Березовая роща»

10 сентября 2023, 07:23
Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск"
Веревочный парк в Новосибирске.
14-летняя девочка сорвалась с высоты 4-5 метров в веревочном парке «Березовая роща» и сломала бедро.

О происшествии сообщила подписчица группы Вконтакте «Инцидент Новосибирск», по ее словам около шести часов вечера девочка-подросток 14 лет проходила трассу в веревочном парке в «Березовой роще». На середине трассы ей стало страшно и она попросила ее снять.

Когда сотрудник парка стал снимать девочку, что-то случилось и она упала, сообщила подписчица группы Вконтакте, по ее словам она лично вызывала ребенку скорую помощь, по предварительным данным у девочки было сломано бедро, она не могла двигать ногами.

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Дошкольники не давали пройти девочке-подростку на ул. Хилокская.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Травма#Ольга Храмушкина#Развлечения
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