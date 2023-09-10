Девочка сорвалась с высоты в веревочном парке «Березовая роща»

О происшествии сообщила подписчица группы Вконтакте «Инцидент Новосибирск», по ее словам около шести часов вечера девочка-подросток 14 лет проходила трассу в веревочном парке в «Березовой роще». На середине трассы ей стало страшно и она попросила ее снять.