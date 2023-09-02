В Хилокском микрорайоне дошкольники кидали камни в девочку-подростка

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
Толпа маленьких детей перегородила девочку-подростка, не давай пройти, крича и обзываясь. Видео, размещенное в группе «Вконтакте» АСТ-54, вчера ночью уже к утру набрало сотни комментариев. Все они содержат негодование по поводу засилья этого микрорайона мигрантами, из-за которых тут постоянно происходят разные инциденты.
Вот что пишут в комментариях:
«Когда то снимала квартиру рядом с центральным рынком. На месяц меня там хватило. Таджики, спящие в подъезде, а я тогда одна жила, страшно заходить было, и галерея с молодежью кричащей. Когнитивный диссонанс»
«Да в этом гетто даже днём не комфортно находится, не то что жить так что ничего удивительного.»
«Грозит повторение Черкизовского рынка, пока не закроют его таких историй будет много…»
На видео видно, что рядом проходит взрослый и обращает внимания на происходящее, как будто все это является нормой для ул. Хилокская.
Десятки незаконных мигрантов задержали и выслали из страны в результате облавы в Новосибирске на ул. Хилокской.