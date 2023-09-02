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Дети лет 5-8 лет кидали камни в девочку подростка на Хилокском жилмассиве

В Хилокском микрорайоне дошкольники кидали камни в девочку-подростка

2 сентября 2023, 02:21
Фото: Группа АСТ-54 "Вконтакте"
Дети лет 5-8 лет кидали камни в девочку подростка на Хилокском жилмассиве
Кричат, не дают пройти и кидают камни — девочка-подросток запечатлела будни Хилокского микрорайона, видео появилось в группе АСТ-54 «Вконтакте». В региональном ГУ МВД сообщили, что по данному факту материал находится в полиции, ведется проверка.

Толпа маленьких детей перегородила девочку-подростка, не давай пройти, крича и обзываясь. Видео, размещенное в группе «Вконтакте» АСТ-54, вчера ночью уже к утру набрало сотни комментариев. Все они содержат негодование по поводу засилья этого микрорайона мигрантами, из-за которых тут постоянно происходят разные инциденты.

Вот что пишут в комментариях:

«Когда то снимала квартиру рядом с центральным рынком. На месяц меня там хватило. Таджики, спящие в подъезде, а я тогда одна жила, страшно заходить было, и галерея с молодежью кричащей. Когнитивный диссонанс»

«Да в этом гетто даже днём не комфортно находится, не то что жить так что ничего удивительного.»

«Грозит повторение Черкизовского рынка, пока не закроют его таких историй будет много…»

На видео видно, что рядом проходит взрослый и обращает внимания на происходящее, как будто все это является нормой для ул. Хилокская.

В Новосибирске полиция устроила облаву на мигрантов на улице Хилокской
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Десятки незаконных мигрантов задержали и выслали из страны в результате облавы в Новосибирске на ул. Хилокской.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Ольга Храмушкина
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