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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Новосибирский метрополитен использует ступенькоходы для проезда маломобильных граждан.

Метро в Новосибирске стало доступнее для маломобильных людей и инвалидов

31 августа 2023, 09:59
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Новосибирский метрополитен использует ступенькоходы для проезда маломобильных граждан.
Насколько Новосибирский метрополитен доступен и безопасен для маломобильных граждан, проверили активисты и представители мэрии Новосибирска, проследовав от станции «Красный Проспект» до станции «Заельцовская» вместе с инвалидами по зрению, слуху и инвалидом-колясочником.

По поручению мэра Анатолия Локтя в Новосибирске провели проверку доступности метро для инвалидов. Люди с нарушениями слуха, зрения и инвалид-колясочник проехали в метро в сопровождении начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой и начальник службы движения Новосибирского метрополитена Андрея Мамонтова.

Маршрут проходил от станции «Красный Проспект» до станции «Заельцовская». В процессе прохождения маршрута было наглядно видно, что в метро за последнее время сделано многое для того, чтобы инвалиды чувствовали себя безопасно. Также были выявлены сложности, с которыми сталкиваются люди с ограничениями, одной из проблем является недостаток информации о том, как именно малоподвижные граждане могут воспользоваться метрополитеном.

Сопровождение маломобильного гражданина в метро Новосибирска.Сопровождение маломобильного гражданина в метро Новосибирска.
Сопровождение маломобильного гражданина в метро Новосибирска.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Как рассказал начальник службы движения Новосибирского метрополитена Андрей Мамонтов, проезд инвалидов-колясочников в метро осуществляется в соответствии с правилами проезда маломобильных групп населения в метро.

Так, необходимо заранее предупредить сотрудников метрополитена о том, что маломобильный гражданин подъедет в метро к определенному времени. Его на входе встречает сотрудник метрополитена, с помощью ступенькохода помогает спуститься в метро и проследовать до нужной станции.

Всего сейчас в Новосибирском метрополитене работают 115 дежурных по станции, которые прошли соответствующее обучение и получили сертификат. На девяти станциях метро есть специальные гусеничные ступенькоходы, с помощью которых проводится сопровождение маломобильных граждан на колясках.

Люди с нарушениями зрения могут воспользоваться схемами движения поездов, выполненными шрифтом Брайля, эти схемы есть у дежурных на каждой станции. Сложности при движении у инвалидов по зрению возникают при спуске по лестницам на тех участках, где есть аппарели. В связи с этим было внесено предложение установить предупреждающую полосу перед такими спусками.

Кроме того, в качестве предложений по усовершенствованию проезда инвалидов в метро прозвучали приобретение метрополитеном ступенькоходов, которые могут поднимать массу более 120 кг, строительство лифтов для спуска и подъема маломобильных граждан, разделение входов для инвалидов-колясочников и людей с нарушениями зрения, которым важно, чтобы основные моменты маршрута были обозначены тактильной плиткой.

Сопровождение инвалида по зрению в метро Новосибирска.Сопровождение инвалида по зрению в метро Новосибирска.
Сопровождение инвалида по зрению в метро Новосибирска.Сопровождение инвалида по зрению в метро Новосибирска.
Сопровождение инвалида по зрению в метро Новосибирска.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Для инвалидов по слуху было высказано предложение оснастить вагоны метро информационными табло, на которых видно, в какую сторону движется поезд, какая станция следующая, потому что сейчас все эти объявления делаются голосовыми сообщениями и не воспринимаются людьми с нарушениями слуха.

С 2017 года Новосибирский метрополитен плотно сотрудничает с Библиотекой для незрячих, с Обществом инвалидов-колясочников. Правила проезда в метро для маломобильных граждан есть на сайте метрополитена, там же есть телефон, по которому нужно позвонить, если необходимо сопровождение.

«Чтобы использование метро для маломобильных граждан стало массовым, нужно принять ряд в том числе организационных мер. Мы находимся в диалоге с метрополитеном. Мгновенно принять эти меры нельзя: в день метро пользуется около 260 000 человек, а для того чтобы вносить изменения, нужно обеспечить свободное движение и безопасность пассажиров», — отметила начальника департамента по социальной политике Ольга Незамаева.

Новосибирским инвалидам установили шесть ступенькоходов в метро
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В июле 2023 года Новосибирский метрополитен приобрел шесть ступенькоходов для сопровождения маломобильных граждан в метро, теперь инвалиды-колясочники могут воспользоваться ступенькоходами на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Заельцовская» и «Золотая нива».

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#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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