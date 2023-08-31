Метро в Новосибирске стало доступнее для маломобильных людей и инвалидов

Маршрут проходил от станции «Красный Проспект» до станции «Заельцовская». В процессе прохождения маршрута было наглядно видно, что в метро за последнее время сделано многое для того, чтобы инвалиды чувствовали себя безопасно. Также были выявлены сложности, с которыми сталкиваются люди с ограничениями, одной из проблем является недостаток информации о том, как именно малоподвижные граждане могут воспользоваться метрополитеном.