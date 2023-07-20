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Новые электрички запустят в Новосибирской области до конца 2023 года

20 июля 2023, 01:44
Фото: 1MI
Парк электричек обновится в НСО
В Новосибирской области планируют обновить парк электричек до конца 2023 года, аналогичные работы будут проведены еще в десяти регионах России.

Парк электричек в Новосибирской области будет обновлен до конца 2023 года. Об этом информируется в канале РЖД в Telegram.

Такое обновление предполагается также и для десяти других регионов России. Первыми пять новых электричек уже начали работу в Пензенской, Омской и Воронежской областях, а также в Республике Башкортостан и Приморском крае в первом полугодии 2023 года.

Сообщается, что до конца 2023 года парк электричек будет обновлен в Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Омской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском, Приморском, Хабаровском краях.

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#Эмилия Губарева#Электрички#РЖД#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Транспорт
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