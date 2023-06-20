atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:31

Published Сегодня, 02:31

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

Изображение материала

Ветераны труда и труженики тыла будут бесплатно ездить на электричках в НСО

20 июня 2023, 02:31
Фото: atas.info
Льгота будет действовать со следующего года
В Новосибирской области утверждена новая льгота, предоставляемая ветеранам труда и труженикам тыла — бесплатный проезд на электричках.

В Новосибирской области введут новую льготу для ветеранов труда и тружеников тыла — бесплатный проезд на электричках в пригородном сообщении.

Это решение было одобрено Правительством региона и вступит в силу с 1 января 2024 года.

До этого бесплатным проездом на электричках пользовались лишь реабилитированные граждане, пострадавшие от политических репрессий, и жители, удостоенные почётных званий СССР, РСФСР или РФ.

Напомним, что новосибирцам с 3 июня запустят электрички к пляжам. Поезда будут курсировать по выходным.

Читайте также:
Ветераны труда и труженики тыла в регионе смогут ездить на электричках бесплатноЧетыре электрички в Новосибирской области с 14 июня изменят расписаниеПод Новосибирском пьяные подруги дважды остановили на ходу электричку
#Эмилия Губарева#Электричка#Льготы#Общество#Транспорт#Город#Новосибирская область#Новосибирск
Подпишитесь
Пригожин ищет в Новосибирске место для школы военкоров
Сегодня, 03:59
На постаменте памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске лопнула одна из плит
Сегодня, 04:19
Зимовка — дорогостоящий проект: новосибирец рассказал о 8 месяцах жизни в Турции
Вчера, 02:01
Окончательную программу Дня города-2023 опубликовала мэрия Новосибирска
Вчера, 08:57
Названы даты второго этапа отключения горячей воды в Новосибирске летом 2023
Сегодня, 03:57
Новорожденные дети погибли в роддоме Новосибирска: Бастрыкин вмешался в расследование
Сегодня, 01:17