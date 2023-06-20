Ветераны труда и труженики тыла будут бесплатно ездить на электричках в НСО

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В Новосибирской области введут новую льготу для ветеранов труда и тружеников тыла — бесплатный проезд на электричках в пригородном сообщении.
Это решение было одобрено Правительством региона и вступит в силу с 1 января 2024 года.
До этого бесплатным проездом на электричках пользовались лишь реабилитированные граждане, пострадавшие от политических репрессий, и жители, удостоенные почётных званий СССР, РСФСР или РФ.
Напомним, что новосибирцам с 3 июня запустят электрички к пляжам. Поезда будут курсировать по выходным.