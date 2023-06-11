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Четыре электрички в Новосибирской области с 14 июня изменят расписание

11 июня 2023, 13:39
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Электрички поменяют расписание с 14 июня 2023 года
Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщает, что с 14 июня из-за капремонта изменится расписание четырех электричек в Новосибирской области.

Стало известно, что с 14 июня 2023 года четыре электрички перейдут на новое расписание в связи с капитальным ремонтом.

Электричка №6825 Новосибирск — Курундус будет отправляться со станции Новосибирск-Главный по расписанию в 21.20, с остановочной платформы Барышево электричка будет отправляться на 5 минут позже и в конечный пункт прибудет на 5 минут позже. Расписание будет действовать 14–21 июня.

Электричка №6809 Новосибирск — Тогучин будет отправлять со станции Новосибирск-Главный по расписанию в 11.12. С остановочной платформы Барышево будет отправляться в 11.57 на 5 минут позже, прибытие на станцию Тогучин на 5 минут позже в 13.51. Расписание действительно 15 июня, 17–19 июня и 21 июня.

Электричка №6831 Новосибирск — Буготак будет отправляться со станции Новосибирск-Главный по расписанию в 19.38, с остановочной платформы Барышево электричка будет отправляться на 3 минуты позже в 20.22 и в конечный пункт Буготак прибудет на 3 минуты позже в 21.19. Расписание будет действовать 15–16 июня, 19–21 июня.

Электричка №6805 Новосибирск — Тогучин будет отправлять со станции Новосибирск-Главный по расписанию в 12.14. С остановочной платформы Барышево будет отправляться в 12.57 на 3 минуты позже, прибытие на станцию Тогучин на 3 минуты позже в 14.51. Расписание действительно 16 июня, 20 июня.

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#Ольга Храмушкина#Электричка#Расписание#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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