Электричка №6809 Новосибирск — Тогучин будет отправлять со станции Новосибирск-Главный по расписанию в 11.12. С остановочной платформы Барышево будет отправляться в 11.57 на 5 минут позже, прибытие на станцию Тогучин на 5 минут позже в 13.51. Расписание действительно 15 июня, 17–19 июня и 21 июня.