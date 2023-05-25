Новосибирцам с 3 июня запустят электрички к пляжам

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«Дополнительные пригородные поезда для перевозки пассажиров к местам отдыха и купания запустят с 3 июня по 27 августа. Поезда назначит АО «Экспресс-пригород» по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области», - цитирует «КП-Новосибирск» сообщение на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
В первую очередь в Новосибирской области запустят четыре пригородных поезда Новосибирск – Искитим и Искитим -Новосибирск соответственно. Кроме того, будут запущены следующие электрички:
- №6653 Новосибирск –Искитим( отправление: 11:00, прибытие: 12.25) ;
- №6654 Искитим – Новосибирск (отправление: 14:04, прибытие: 15.34) ;
- №6655 Новосибирск – Искитим (отправление: 13:02, прибытие:14:26) ;
- №6656 Искитим-Новосибирск (отправление: 15.45, прибытие: 17.11).
Все поезда будут курсировать по субботам и воскресеньям.