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Новосибирцам с 3 июня запустят электрички к пляжам

25 мая 2023, 13:30
Фото: 1MI
Поезда будут курсировать по выходным

Новосибирцам с 3 июня запустят электрички к летним пляжам

В Новосибирской области запустят электрички к местам летнего отдыха. Поезда будут курсировать по выходным.
«Дополнительные пригородные поезда для перевозки пассажиров к местам отдыха и купания запустят с 3 июня по 27 августа. Поезда назначит АО «Экспресс-пригород» по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области», - цитирует «КП-Новосибирск» сообщение на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

В первую очередь в Новосибирской области запустят четыре пригородных поезда Новосибирск – Искитим и Искитим -Новосибирск соответственно. Кроме того, будут запущены следующие электрички:
- №6653 Новосибирск –Искитим( отправление: 11:00, прибытие: 12.25) ;
- №6654 Искитим – Новосибирск (отправление: 14:04, прибытие: 15.34) ;
- №6655 Новосибирск – Искитим (отправление: 13:02, прибытие:14:26) ;
- №6656 Искитим-Новосибирск (отправление: 15.45, прибытие: 17.11).

Все поезда будут курсировать по субботам и воскресеньям.
 

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Отдых#Пляж#Пригородные поезда#Электричка
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