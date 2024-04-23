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Пригородные поезда

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2024
Два дополнительных поезда Новосибирск-Барабинск назначены в майские праздники
Ускоренные пригородные поезда вводятся из-за традиционного увеличения пассажиропотока в праздничные выходные дни, следует из сообщения компании «Экспресс-пригород».
23 апреля, 04:17
2023
Школьники из Новосибирской области стали чаще ездить на электричках в 2023 году
В Новосибирской области в 2023 году количество школьников, путешествующих на электричках, выросло на 12%.
28 декабря 2023, 02:30
Электрички изменят расписание в Новосибирской области с 26 сентября 2023 — причина
С 26 сентября по 5 октября будет изменено расписание девяти пригородных поездов в Новосибирской области.
18 сентября 2023, 08:14
Новосибирцам с 3 июня запустят электрички к пляжам
25 мая 2023, 13:30
2022
Новосибирск и Татарск соединит прямой электропоезд
29 октября 2022, 04:52

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