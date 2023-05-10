Расписание электричек в Новосибирской области - изменены время движения с 11 мая

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
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Updated Сегодня, 04:31
С 11 по 14 мая, электричка «Новосибирск-Главный – Каргат» отправляется в 8:33. С 19 по 24 мая выезд в Коченево происходит в 9:40.
Также будут изменены время направления других поездов на указанный период. В компании просят пассажиров проверять расписание перед поездкой на станцию.
Новый график движения 22 пригородных электропоездов, курсирующих по маршрутам до Каргата, Чулыма, Барабинска, Татарска и других районов можно посмотреть на сайте «Экспресс-Пригород».
Напомним, недавно в Новосибирске начали ходить автобусы до дачных участков.