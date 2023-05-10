Расписание электричек в Новосибирской области - изменены время движения с 11 мая

В Новосибирской области расписание 22 электричек изменят с 11 мая

Компания «Экспресс-Пригород» сообщила о том, что с 11 мая по 24 мая изменится расписание движения для 22 пригородных поездов западного направления в Новосибирской области. В этот период будет проходить ремонт железнодорожных путей.