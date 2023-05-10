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Расписание электричек в Новосибирской области - изменены время движения с 11 мая

10 мая 2023, 04:28
Расписание электричек изменят в НСО

В Новосибирской области расписание 22 электричек изменят с 11 мая

Компания «Экспресс-Пригород» сообщила о том, что с 11 мая по 24 мая изменится расписание движения для 22 пригородных поездов западного направления в Новосибирской области. В этот период будет проходить ремонт железнодорожных путей.

С 11 по 14 мая, электричка «Новосибирск-Главный – Каргат» отправляется в 8:33. С 19 по 24 мая выезд в Коченево происходит в 9:40.

Также будут изменены время направления других поездов на указанный период. В компании просят пассажиров проверять расписание перед поездкой на станцию.

Новый график движения 22 пригородных электропоездов, курсирующих по маршрутам до Каргата, Чулыма, Барабинска, Татарска и других районов можно посмотреть на сайте «Экспресс-Пригород».

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Напомним, недавно в Новосибирске начали ходить автобусы до дачных участков. 

#Алина Шефер#Электричка#Расписание#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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