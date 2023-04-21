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Дачные автобусы в Новосибирске – когда запустят и какой маршрут в 2023 году

21 апреля 2023, 05:16
Фото: 1MI
Автобусы начнут ездить с 22 апреля

В Новосибирске с 22 апреля начнут курсировать дачные автобусы

С 22 апреля в Новосибирске запустят дачные автобусы, о чем сообщают в мэрии города.

В Новосибирске запускают два дачных автобуса, которые будут курсировать по маршрутам №51л «Нижняя Ельцовка — с/о „Отдых-2“» и №77л от улицы Ветлужской до остановки «Сады».

Автобусы будут ездить каждый день, кроме понедельника. Оплатить проезд можно картами студента, школьника, ЕТК, социальной картой или единым социальным проездным билетом.

Дачники могут воспользоваться автобусами с различными временами отправления в удобное для них время. Напомним, что паром начал курсировать по Новосибирскому водохранилищу между сёлами Чингис и Спирино. 

По Новосибирскому водохранилищу открыли паром между селами Чингис и Спирино
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#Эмилия Губарева#Автобусы#Автобус#Дачники#Дачи#Транспорт#Город#Новосибирск
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