Дачные автобусы в Новосибирске – когда запустят и какой маршрут в 2023 году

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В Новосибирске запускают два дачных автобуса, которые будут курсировать по маршрутам №51л «Нижняя Ельцовка — с/о „Отдых-2“» и №77л от улицы Ветлужской до остановки «Сады».
Автобусы будут ездить каждый день, кроме понедельника. Оплатить проезд можно картами студента, школьника, ЕТК, социальной картой или единым социальным проездным билетом.
Дачники могут воспользоваться автобусами с различными временами отправления в удобное для них время. Напомним, что паром начал курсировать по Новосибирскому водохранилищу между сёлами Чингис и Спирино.