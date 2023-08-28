atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Облава на мигрантов прошла в городе

В Новосибирске полиция устроила облаву на мигрантов на улице Хилокской

28 августа 2023, 05:39
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Облава на мигрантов прошла в городе

В Новосибирске полицейские провели рейд на мигрантов на рынках

Полиция провела облаву на улице Хилокской, в результате которой были задержаны десятки незаконных мигрантов. Об этом сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области.

На Хилокской улице полиция организовала специальную операцию по выявлению нелегальных мигрантов. Проверки проводились в ТЦ «Хилокском» и Малыгинском рынке. Об этом было объявлено на совещании при губернаторе НСО в понедельник, 28 августа.

В результате проведенных мероприятий было задержано 40 иностранных граждан, которых доставили в полицейские участки. Всего составлен 21 протокол о нарушении миграционного законодательства, а 10 человек были помещены в специальное учреждение для последующего депортирования.

Кроме того, в ходе проверки обнаружено 175 нарушений миграционного законодательства, и 21 человек был выслан за пределы России. За прошедшую неделю через пункты пропуска государственной границы въехало 9268 иностранных граждан.

В Новосибирске устроили облаву на мигрантов на Хилокском рынке
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 20 нелегальных мигрантов выдворят из Новосибирска после рейда на рынкахМигранты накинулись на новосибирца возле бара — они начали ругаться из-за замечанияКонфликт с мигрантами завершился выстрелами и дракой
#Общество#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Эмилия Губарева#Мигрант
Подпишитесь
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
Вчера, 14:41
Две школы не заработают в Новосибирске в канун Дня знаний 1 сентября 2023
Сегодня, 04:08
Расстрелявший парня хулиган в Новосибирске разгуливает на свободе
Вчера, 11:28
Зажарили барана: чем кормят на фестивале «В Сибири — есть» на Михайловской набережной
Вчера, 10:13
Массовые увольнения и сокращение бригад: кризис в новосибирской скорой помощи
Сегодня, 02:43
Дед Мороз, Индейцы и Элвис: карнавальный заплыв на сапах — 10 лучших фото
Вчера, 05:06