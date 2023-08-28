В Новосибирске полиция устроила облаву на мигрантов на улице Хилокской

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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На Хилокской улице полиция организовала специальную операцию по выявлению нелегальных мигрантов. Проверки проводились в ТЦ «Хилокском» и Малыгинском рынке. Об этом было объявлено на совещании при губернаторе НСО в понедельник, 28 августа.
В результате проведенных мероприятий было задержано 40 иностранных граждан, которых доставили в полицейские участки. Всего составлен 21 протокол о нарушении миграционного законодательства, а 10 человек были помещены в специальное учреждение для последующего депортирования.
Кроме того, в ходе проверки обнаружено 175 нарушений миграционного законодательства, и 21 человек был выслан за пределы России. За прошедшую неделю через пункты пропуска государственной границы въехало 9268 иностранных граждан.